Bayern glitret mot Nagelsmanns gamleklubb

I to sesonger hadde Nagelsmann sterke resultater i Leipzig. Det skulle i sommer bli et springbrett og sikre ham Bayern-jobben. Lørdag møtte han gamleklubben for første gang siden avgangen.

Allerede i det 12. minutt kunne Nagelsmann juble på sidelinjen. Lewandowski scoret sikkert fra straffemerket, og 57 sekunder etter hvilen doblet 18-årige Jamal Musiala ledelsen.

Leroy Sane økte til 3-1 på volley i 54. minutt, mens innbytter Eric Maxim Choupo-Moting på overtid gjorde Bayerns fjerde nettkjenning for kvelden.

Vertene måtte nøye seg med Konrad Laimers redusering etter en snau time.

RB Leipzig-leiren så ikke bare gamle kjente på trenerbenken. Også lagets tidligere spillere Dayot Upamecano og Marcel Sabitzer var i aksjon for Bayern lørdag. Sistnevnte fikk debuten som innbytter.

Bayern har ti poeng etter fire Bundesliga-runder. Wolfsburg topper med to poeng mer etter en perfekt seriestart. Lørdag vant laget fra bilbyen 2-0 borte mot Greuther Fürth.

