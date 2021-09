Rashford: Derfor vil jeg ikke holde meg til fotball

Manchester United-manager Solskjær har snakket åpent om at Rashford imponerer ham med sitt ærlige engasjement for dem som har mindre enn ham selv.

I The Spectator skriver Rashford at han føler han må gi tilbake etter at et fattig lokalsamfunn ga ham så mye, tross begrensede midler, i sin oppvekst.

– Det er skuffende for noen, men rådet om å holde meg til fotball, holder ikke for meg. Da mitt samfunn ikke hadde noe de kunne kalle sitt eget, fant de alltid noe å gi meg ut av godhet, skriver Rashford.

2,5 millioner sultne barn

– Jeg er et produkt av deres medfølelse, drivkraft og vilje til å gi meg mer enn jeg hadde. Det ville ha vært en bjørnetjeneste hvis jeg ikke brukte min plattform til å stå opp for de millioner av stemmer som ikke blir hørt, skriver United-stjernen.

I England er Rashford svært populær for innsatsen, blant annet for å mette sultne skolebarn. Han skriver at skulderskaden har gitt ham tid til å reflektere.

– Selv om jeg gjerne skulle ha sagt at vi har gjort framskritt, er realiteten at ting er blitt verre. Du kan fylle 27 Wembley-arenaer med de 2,5 millioner barna som sliter med å vite hvor deres neste måltid skal komme fra, skriver Rashford.

Ikke partipolitisk

Han understreker at han ikke har partipolitiske ambisjoner, men at han vil fortsette å jobbe videre for å finne løsninger for dem som trenger det.

– Det er på tide at vi samler oss som vi gjorde under EM og sørger for at alle barn i dette landet får muligheter på like vilkår og at barnesult blir utslettet, skriver Rashford.

Rashford er så smått tilbake i trening etter skulderskaden. Det er ventet at han er tilbake på banen i oktober. Siden sist har United styrket laget med både Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo.