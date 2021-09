VAR-drama da Sverige slapp Hellas inn i VM-kampen

Tapet ble en skuffelse for Sverige etter seieren mot Spania sist. Svenskene kunne sikre seg en luke ned til Hellas i gruppe B, og åpnet bra. Svenskene hadde store muligheter, men klarte ikke å utnytte dem før det var for sent.

Etter en times spill glapp det i den svenske forsvarsmuren. Den greske kapteinen Anastasios Bakasetas tok ansvar og avsluttet iskaldt i mål etter å ha kriget seg gjennom i midten.

Akkurat som i første omgang hadde svenskene kastet bort overtaket og latt Hellas ta over. Etter 72 minutter brukte dommerne lang tid på å avgjøre om Vangelis Pavlidis var onside eller ikke etter å ha gitt Hellas 2-0.

VAR-avgjørelsen ble at grekeren var noen få millimeter på riktig side. Kort tid etter reduserte Robert Quaison, men det ble for sent for Sverige.

Sverige har ni poeng på fire kamper, mens Hellas har seks på like mange. Spania topper gruppa med 13 poeng på seks kamper, etter at det ble en 2-0-seier mot Kosovo. Pablo Fornals og Fernan Torres scoret målene.

VM-kvalifisering menn onsdag, europa - Gruppe B, 6. runde:

Hellas – Sverige 2-1 (0-0)

Mål: 1-0 Anastasios Bakasetas (62), 2-0 Vangelis Pavlidis (78), 2-1 Robin Quaison (80).

Kosovo – Spania 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Pablo Fornals (32), 0-2 Ferran Torres (90).