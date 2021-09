Sverige snur – drar ikke til Qatar i januar

Etter et møte med klubbenes interesseorganisasjon Svensk Elitfotboll (SEF) har det svenske fotballforbundet (SvFF) bestemt seg for å legge turen til et annet land.

Det bekrefter SvFFs generalsekretær Håkan Sjöstrand i en pressemelding.

– Etter en god samtale med SEFs styreleder Jens Andersson i går kveld, er det klart at det er en samlet oppfatning blant klubbene om at de ikke vil at leiren skal finne sted i Qatar.

Klubbene i Allsvenskan gikk sammen etter at Sveriges planlagte tur ble kjent. De ønsket å sette en stopper for turen og ville nekte å slippe sine spillere til samlingen, ettersom landskampene ikke er en del av Fifa-kalenderen.

– Lang tversoverpasning

Norges landslagssjef Ståle Solbakken var tvilsom til at treningsleiren ville finne sted da han ble spurt tirsdag kveld.

– Jeg er sikker på at de kommer til å tenke over det en gang til. Jeg tror ikke det er 100 (prosent), sa Solbakken.

– Det er en lang tversoverpasning, tror jeg Drillo ville sagt, med tanke på at den kan bli brutt, og at det ikke kommer noe godt ut av det, la han til.

Landslagstrener Janne Andersson sa tidligere at det var en god idé å dra til Qatar.

– Det gir oss bra sportslige forutsetninger, vi får spille på bra arenaer, og jeg tror det er en fordel av å ha vært der før VM. Hadde ikke VM vært i Qatar, hadde vi aldri dratt dit. Det er ingen tvil om at vi synes det er forkastelig hvordan de håndterer arbeiderne der, har treneren sagt.

Ligger godt an

Tidligere i år var det mye snakk om mulig norsk boikott av Qatar-VM i 2022. På fotballtinget ble det i stedet bestemt å satse på dialog og legge fram krav til arrangørlandet. Det er noe alle de nordiske forbundene, inkludert Sverige, har forsøkt å gjøre i fellesskap med blant annet brev til Fifa.

Sverige ligger godt an med full pott i VM-kvalifiseringen etter tre kamper. De gulkledde har ett poeng mindre enn Spania på topp, men har to kamper mindre spilt.

Onsdag kveld venter Hellas i Aten.

