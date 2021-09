Solbakken tror Sverige vil revurdere Qatar-tur

Solbakken ble spurt om temaet etter 5-1-seieren over Gibraltar sent tirsdag kveld.

– Jeg er sikker på at de kommer til å tenke over det en gang til. Jeg tror ikke det er 100 (prosent), sa Solbakken om sjansene for at turen blir noe av.

Kritikken mot neste års fotball-VM i Qatar har vært stor. Solbakken understreket at han ikke hadde satt seg inn i saken skikkelig.

– Hva har de av andre planer? Har de et regissert opplegg som tilsier at de skal fokusere på noe der? Har de noen møter? Har de en annen agenda? Det vet ikke jeg. Det må man nesten vente og se, sa han.

– Tversoverpasning

– Det er en lang tversoverpasning, tror jeg Drillo ville sagt, med tanke på at den kan bli brutt, og at det ikke kommer noe godt ut av det, sa Solbakken.

Sveriges landslagssjef har forsvart avgjørelsen blant annet med at det er en fordel å ha vært der før VM.

– Det gir oss bra sportslige forutsetninger. Vi får spille på gode arenaer, og jeg tor det kan være en fordel å ha vært der før VM. Hadde ikke mesterskapet gått der, hadde vi aldri reist dit. Det er ingen tvil om at vi synes det er forkastelig måten de behandler arbeiderne på, sa Andersson.

I den svenske serieforeningen ønsker de at turen legges til et annet land.

Vil gi beskjed

Tidligere i år var det mye snakk om mulig norsk boikott av Qatar-VM i 2022. På fotballtinget ble det i stedet bestemt å satse på dialog og legge fram krav til arrangørlandet.

Andersson sier svenske fotballtopper vil gi Qatar klar beskjed om hva de mener under januaroppholdet.

– Jeg håper dette kan skape et trykk mot regimet.

Sverige ligger godt an med full pott i VM-kvalifiseringen etter tre kamper. De gulkledde har ett poeng mindre enn Spania på topp, men har to kamper mindre spilt.

Onsdag kveld venter Hellas i Aten.