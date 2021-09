Solbakken og spillerne enige om at landslaget har vokst

Med to seire og en uavgjort i løpet av sju dager har landslaget klatret fra 4.- til 2.-plass i sin VM-kvalifiseringsgruppe. Bare målforskjell skiller til lederlaget Nederland, men det er ikke bare i rene resultater at laget hatt positiv utvikling.

– Vi er blitt et godt fotballag, med mange forskjellige strenger å spille på. Dette er bare den andre ordentlige samlingen vi har hatt, men vi har fått en «go» i gruppa. På denne samlingen har vi bevist at vi kan spille mot etablert forsvar og at vi kan kontre. Vi har spilt fire ulike formasjoner og mestret det, og vi går klart styrket ut av samlingen, sier Solbakken.

– Den forrige samlingen i juni var litt spesiell, med mange i feriemodus. Progresjonen siden da har vært enorm. Det har skjedd noe innad i laget, med holdning, intensitet og trøkk. Vi har tatt noen store og viktige steg på denne samlingen, og nå ser det bra ut, sier Martin Ødegaard.

Solbakken har rost landslagskapteinen for å ha samlet spillerne til møter for å diskutere behovet for å bli litt tøffere mot hverandre i jakt på bedre prestasjoner.

– Jeg synes ting har blitt bedre etter at vi hadde en prat om det. Flere tar tak, og vi stiller høyere krav til hverandre. Engasjementet og vinnerviljen er blitt bedre, sier Kristian Thorstvedt, som gir Solbakkens væremåte ære for utviklingen.

– Han er en veldig sterk karakter og stiller krav. Han sier det som det er og legger ikke noe mellom. Jeg tror vi har godt av det, sier han.

Sliten

Norge har levert tre sterke prestasjoner. Først ble det 1-1 mot Nederland i en kamp som kunne vippet begge veier. Deretter ble Latvia rundspilt og slått 2-0 på bortebane, før Gibraltar led samme skjebne på Ullevaal og var heldig som ble slått bare 5-1.

I de to siste kampene skapte Norge masse sjanser, men slet med uttellingen.

– Det har vært enormt trøkk med tre kamper så tett. Jeg føler at vi kom bra gjennom det, men det var ganske snaut med tid til forberedelser, og nå er jeg veldig sliten, sier Solbakken.

Han sier at både han og spillerne fikk energi fra publikum.

– Gutta gledet seg og sa at de fikk litt frysninger av å spille på Ullevaal med publikum igjen, er attesten til de 7000 som slapp inn mot Nederland og de 10.000 mot Gibraltar.

– Det var veldig bra. De laget lyd i fulle 90 minutter og hjalp oss til å spille bra, supplerer Thorstvedt.

I oktober skal laget jage revansj for det forsmedelige 0-3-tapet for Tyrkia i «hjemmekampen» i Málaga i mars. Et godt resultat i Istanbul kan bane vei for en finale om VM-plass mot Nederland i november.

Bedre tid

– Vi må være ærlige og si at vi har igjen to veldig vanskelige bortekamper, men vi må ta den klassiske «en kamp av gangen», så får vi summere opp til slutt, sier Solbakken.

I oktober får Solbakken samlet spillerne allerede fire dager før kampen i Tyrkia. Denne gangen møtte spillerne to dager før første kamp.

– Denne gang var oppkjøringen til kamp veldig hektisk, på kanten til forsvarlig eller morsomt, men neste gang får vi litt bedre tid, sier landslagssjefen.

Han registrerte at tre tyrkiske spillere må stå over mot Norge etter å ha pådratt seg kort i 1-6-tapet mot Nederland. Han trekker fram Caglar Söyüncü som den beste av dem. Leicester-stopperen scoret mot Norge i mars.

Norwich-stopper Ozan Kabak og Feyenoords midtbanemann Orkun Kökcü er også utestengt, men Solbakken legger ikke så stor vekt på det.

– Jeg tror ikke utelukkelsene får innvirkning på det taktiske. Tyrkia har et par-tre andre veldig gode stoppere.

