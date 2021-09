Hattrick av Depay på tyrkisk marerittkveld i Nederland

Tyrkia spilte et svært skuffende EM i sommer og dro hjem med tre strake tap. Tirsdag ble en ny tung kveld for tyrkerne.

Da dommeren blåste til pause på Johan Cruyff Arena hadde Tyrkia sluppet inn tre mål og fått Caglar Söyüncü utvist. Leicester-stopperen fikk to gule kort.

Den nederlandske festen startet i første spillminutt da Davy Klaassen avsluttet et vakkert angrep, som startet med en ballvinning og inkluderte to hælspark.

Memphis Depay hadde assist på det målet, men scoret de to neste selv. Først i et angrep som var like vakkert som det første, der et veggspill mellom Klaassen og Depay endte med at sistnevnte kunne sette inn 2-0.

Klaassen var involvert igjen da han sikret en straffe etter 40 minutter. Den chippet Depay lekkert i mål.

Etter pause fikk Barcelona-stjernen hattricket sitt da han headet inn 4-0 etter innlegg fra Steven Berghuis. Guus Til satte inn 5-0 ti minutter før full tid, mens Donyell Malen ordnet 6-0 før Tyrkias Cengiz Ünder reduserte.

Nederland topper gruppa med like mange poeng (13) som Norge etter seks kamper. Tyrkia er to poeng bak. I neste runde venter skjebnekamp mellom Norge og Tyrkia i Istanbul.

