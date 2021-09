VM-kvalifisering: Storseire til Tyskland og Spania

Seieren tar Tyskland (10 poeng) forbi nettopp Armenia (9 poeng) i gruppe J av VM-kvalifiseringen til Qatar-VM i 2022. Tyskland tapte meget overraskende 1-2 hjemme for Nord-Makedonia i slutten av mars.

For Armenia sin del var tapet mot Tyskland søndag deres første i VM-kvalifiseringen. Begge landene har nå spilt fem kamper.

Gnabry åpnet ballet for Tyskland og hadde på egen hånd sørget for 2-0-ledelse til tyskerne allerede etter kvarteret. Det første målet hamret han i nettaket fra skrått hold, mens det andre ble plassert i mål fra 13-14 meter.

Marco Reus økte til 3-0 etter 35 minutter, før Timo Werner satte inn 4-0 med 45 minutter på kampuret.

Tyskland roet mer ned i den andre omgangen, og scoret «bare» to mål de siste 45 minuttene. Jonas Hofmann scoret 5-0-målet etter 52 minutter, mens debutant Karim Adeyemi avsluttet ballet med mål i det 91. minuttet.

Storseier til Spania

Et hardt presset Spania slo tilbake med målkalas og 4-0-seier over Georgia i VM-kvalifiseringen i fotball.

Laget til Luis Enrique har havnet bakpå i gruppa etter 1-2-tapet for Sverige torsdag. De havnet to poeng bak Sverige med én kamp mer spilt, og det er ikke lenger opp til Spania alene å vinne gruppa og dermed sikre seg den eneste plasseringen gir garantert spill i sluttspillet i Qatar.

Mot Georgia var det aldri noen tvil. José Gayà, Carlos Soler og Ferrán Torres gjorde tre mål før pause. Pablo Sarabia la på til 4-0 18 minutter inn i 2. omgang.

Seieren gjorde at Spania overtok tabelltoppen i gruppe B med to poeng, men de har to kamper mer spilt enn Sverige som har ni poeng og full pott etter tre spilte kamper.

Lukaku matchvinner

Romelu gjorde 1-0 i sin landskamp nummer 100 for Belgia i VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia.

Lukaku brukte bare åtte minutter før ballen satt i nota. Til slutt endte det med 3-0 til Belgia.

Chelseas Lukaku scoret 17 mål på de 50 første kampene for landet i sitt. I de 50 siste er det blitt til sammen vanvittige 50 mål. Da snakker vi kruttsterke tall.

Lukaku er den eneste som har scoret flere mål for Belgia enn Eden Hazard. Sistnevnte laget sitt mål nummer 33 for nasjonen da han la på til 2-0 fire minutter før pause.

Alexis Saelemaekers la på til 3-0 etter 20 minutter ut i 2. omgang.

Belgia topper gruppe E med 13 poeng. Tsjekkia er nummer to med sju poeng.

Kampfakta

Kampfakta VM-kvalifisering femte runde søndag:

GRUPPE C

Bulgaria – Litauen 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Ivaylo Chochev (82).

Rødt kort: Nikolay Mihaylov (83), Bulgaria.

Sveits – Italia 0-0 (0-0)

GRUPPE E

Hviterussland – Wales 2-3 (2-1)

Mål: 0-1 Gareth Bale (str. 6), 1-1 Vitali Lisakovich (str. 29), 2-1 Pavel Sedko (31), 2-2 Bale (str. 69), 2-3 Bale (90).

Belgia – Tsjekkia 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Romelu Lukaku (8), 2-0 Eden Hazard (41), 3-0 Alexis Saelemaekers (65).

GRUPPE I

Albania – Ungarn 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Armando Broja (87).

England – Andorra 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 Jesse Lingard (18), 2-0 Harry Kane (str. 72), 3-0 Lingard (78), 4-0 Bukayo Saka (85).

San Marino – Polen 1-7 (0-4)

Mål: 0-1 Robert Lewandowski (5), 0-2 Karol Swiderski (16), 0-3 Lewandowski (21), 0-4 Karol Linetty (44), 1-4 Nicola Nanni (48), 1-5 Adam Buksa (67), 1-6 Buksa (90), 1-7 Buksa (90).

GRUPPE J

Island – Nord-Makedonia 2-2 (0-1)

Mål: 0-1 Darko Velkovski (12), 0-2 Ezgjan Alioski (54), 1-2 Brynjar Ingi Bjarnason (78), 2-2 Andri Gudjohnsen (84).

Romania – Liechtenstein 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Alin Tosca (11), 2-0 Cristian Manea (18).

Tyskland – Armenia 6-0 (4-0)

Mål: 1-0 Serge Gnabry (6), 2-0 Gnabry (15), 3-0 Marco Reus (35), 4-0 Timo Werner (45), 5-0 Jonas Hofmann (52), 6-0 Karim Adeyemi (90).

Søramerikansk VM-kvalifisering menn søndag, 8. runde:

Ecuador – Chile 0-0 (i Quito), Paraguay – Colombia 1-1 (i Ascunción), Uruguay – Bolivia 4-2 (i Montevideo), Peru – Venezuela 1-0 (i Lima).

Utsatt: Brasil – Argentina.

Stillingen: 1) Brasil 21 (17-2), 2) Argentina 15 (12-6), 3) Ecuador 13 (16-10), 4) Uruguay 12 (12-10), 5) Colombia 10 (13-15), 6) Paraguay 8 (7-10), 7) Peru 8 (8-15), 8) Chile 7 (8-9), 9) Bolivia 6 (12-19), 10) Venezuela 4 (4-13).

Concacafs VM-kvalifisering menn søndag, finalerunde (2. runde):

Jamaica – Panama 0-3 (i Kingston), Costa Rica – Mexico 0-1 (i San José), El Salvador – Honduras 0-0 (i San Salvador), USA – Canada 1-1 (i Nashville).

Stillingen: 1) Mexico 6 /3-1), 2) Panama 4 (3-0), 3) Canada 2 (2-2), 4) Honduras 2 (1-1) og USA 2 (1-1), 6) El Salvador 2 (0-0), 7) Costa Rica 1 (0-1), 8) Jamaica 0 (1-5).