Dansk sliteseier på Færøyene

FC København-angriperen avgjorde den nordiske duellen med en heading på et frispark i det 85. minutt. De færøyske spillerne protesterte kraftig, men etter en stund ble scoringen godkjent av VAR.

Baklengsmålet kom rett etter at hjemmelaget hadde blitt redusert til ti mann. Rene Joensen fikk marsjordre for sitt andre gule kort.

Sliteseieren tok Danmark opp i 15 poeng på fem kamper i jakten på VM-spill i Qatar neste år. Gruppetoer Israel er nærmest med ti poeng. Det lukter nok et sluttspill på «de danske drenge».

Bortelaget hadde ingen god første omgang, men like før pause trodde Wind at han hadde skutt danskene i ledelsen. Han fikk ballen fra kanten og sendte den helt opp i hjørnet, men en VAR-sjekk annullerte scoringen for offside.

Færøyene forsvarte seg dypt, men var samtidig ikke ufarlige. Etter en snau time stanget Joan Simun Edmundsson en avslutning i tverrliggeren. Hallur Hansson fikk en kjempesjanse på returen, men sparket ballen over mål. Der slapp Danmark med skrekken.

Kampen ebbet mot 0-0, men et rødt kort og Winds hodestøt frarøvet Færøyene et smått sensasjonelt poeng.

Fakta

Europeisk VM-kvalifisering fotball menn lørdag, 5. kampdag:

Gruppe A:

Irland – Aserbajdsjan 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Emin Makhmudov (45), 1-1 Shane Duffy (87). Spilt i Dublin.

Serbia – Luxembourg 4-1 (2-0)

Mål: 1-0 Aleksandar Mitrovic (22), 2-0 Mitrovic (35), 2-1 Olivier Thill (77), 3-1 Maxime Chanot (selvmål 81), 4-1 Nikola Milenkovic (90). Spilt i Beograd.

Gruppe D:

Finland – Kasakhstan 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Joel Pohjanpalo (60). Spilt i Helsingfors.

Ukraina – Frankrike 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Mykola Sjaparenko (44), 1-1 Anthony Martial (50). Spilt i Kiev.

Gruppe F:

Færøyene – Danmark 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Jonas Wind (85).

Rødt kort: René Joensen (84, to gule), Færøyene. Spilt i Torshavn.

Israel – Østerrike 5-2 (3-1)

Mål: 1-0 Manor Solomon (5), 2-0 Mu’nas Dabbur (20), 3-0 Eran Zahavi (33), 3-1 Christoph Baumgartner (42), 3-2 Marko Arnautovic (55), 4-2 Shon Weissman (59), 5-2 Zahavi (90). Spilt i Haifa.

Skottland – Moldova 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Lyndon Dykes (14). Spilt i Glasgow.

Gruppe G:

Latvia – Norge 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Erling Braut Haaland (20), 0-2 Mohamed Elyounoussi (66). Spilt i Riga.

Gibraltar – Tyrkia 0-3 (0-0)

Mål: 0-1 Halil Dervisoglu (54), 0-2 Hakan Çalhanoglu (65), 0-3 Kenan Karaman (83). Spilt i Gibraltar.

Nederland – Montenegro 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 Memphis Depay (str. 38), 2-0 Depay (62), 3-0 Georginio Wijnaldum (70), 4-0 Cody Gakpo (76). Spilt i Eindhoven.

Gruppe H:

Kypros – Russland 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Aleksandr Jerokhin (6), 0-2 Rifat Zjemaletdinov (55). Spilt i Nikosia.

Slovakia – Kroatia 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sandi Lovric (str. 45). Spilt i Bratislava.

Slovenia – Malta 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sandi Lovric (str. 45). Spilt i Ljubljana.