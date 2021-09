Southgate og statsministeren om rasistiske tilrop fra Ungarn-fansen: – Uakseptabelt

Det kom apelyder fra flere områder av arenaen i Budapest da Ungarn og England møttes i VM-kvalifiseringen torsdag, særlig mot Raheem Sterling når han hadde ballen. I tillegg skal Bellingham ha ledd og smilt da det kom rasistiske rop mot unggutten mens han varmet opp, skriver Sky Sports.

– Ut fra det jeg hører så er ikke dette akseptabelt. Vi visste ikke og hørte ikke om dette på sidelinjen. Jeg vet ikke om spillerne hørte det, sa Southgate til Sky Sports-journalist Rob Dorsett, som var til stede på oppgjøret.

Hendelsene får britenes statsminister Boris Johnson til å se rødt.

– Det er fullstendig uakseptabelt at England-spillerne ble utsatt for rasisme i Ungarn torsdag. Jeg oppfordrer Fifa til å reagere sterkt mot de som er ansvarlige for den slags skammelig oppførsel, skriver Johnson på Twitter.

Rasisme etter EM-finale

De rasistiske ropene skjer kort tid etter at Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka ble utsatt for grov hets etter at de bommet i straffesparkkonkurransen i EM-finalen mot Italia i midten av juli.

– Jude skal ikke oppleve noe sånt. Han taklet situasjonen fantastisk. Han viste stor modenhet, sa Southgate om at 18 år gamle Bellingham ble utsatt for rasistiske tilrop.

Det var knyttet forventninger til hvilken mottakelse England ville få på Puskás Aréna. Før dommeren blåste i gang kampen, gjennomførte gjestene sin vante markering mot rasisme ved å sette et kne i bakken.

Skal granske

Det ble dårlig mottatt av hjemmepublikumet, som svarte med høylytt buing under markeringen.

– Jeg håper vi kan fortsette med å utrydde rasisme, ikke bare i fotballen, men også i livet generelt, sa Southgate.

Fifa varsler at forbundet skal se nærmere på anklagene om rasisme mot flere av England-spillerne i kampen mot Ungarn, som England vant 4-0. Uefa har tidligere bestemt at Ungarn skal spille tre hjemmekamper uten publikum etter tidligere episoder, men Fifa åpnet for publikum i Budapest torsdag.

– Det er ekstremt skuffende å høre rapporter om diskriminering mot noen av våre engelske spillere. Vi kommer til å spørre Fifa om å etterforske det som har skjedd, skriver FA (det engelske fotballforbundet) i en uttalelse.

