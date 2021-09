Solbakkens mest brukte mann vil ta for seg igjen

Fredag var det Meling som møtte til pressekonferanse med sjefen dagen før den viktige kampen mot Latvia, og han har ristet av seg den vonde ankelsmellen han pådro seg da han avverget et nederlandsk vinnermål på overtid onsdag.

Meling vred seg i smerte etter at han kastet seg inn og tok farten av Denzel Dumfries avslutning inne i målgården slik at André Hansen kunne redde. Prisen for å avverge en norsk kjempenedtur var at han fikk en stempling på ankelen, men både han og alle andre i troppen er erklært kampklare.

– Hvis vi klarer å opprettholde samme intensitet som mot Nederland uten ball, og ta litt mer tak når vi setter fart framover, tror jeg det kan bli en fin kamp. Vi må angripe den skikkelig fra start, sier Meling om oppgaven som venter på forblåste Daugava stadion.

– Birger er blitt veldig trygg i venstrebackrollen både offensivt og defensivt. Han har et energisk, oppofrende spill i lengderetningen offensivt, er god til å kombinere og har god venstrefot. Og så er han ærgjerrig defensivt, sier Solbakken om Rennes-spilleren.

Mangler 22 minutter

Meling er ved siden av Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland alene om å ha startet hver kamp siden Solbakken ble landslagssjef.

Mens Haaland mangler 48 minutter på full spilletid (byttet ut tre ganger) og Ødegaard 56 (byttet ut to ganger), mangler Meling bare 22. Han overlot plassen til Fredrik Bjørkan i det 69. minutt mot Hellas i juni, men har ellers eid venstrebacken under Solbakken.

Ellers har det vært mange endringer i fireren. Jonas Svensson (3 ganger), Julian Ryerson, Stian Gregersen og Marcus Holmgren Pedersen har startet på høyreback, og Martin Linnes har også spilt i den posisjonen.

Fem mann har startet på stopperplass: Stefan Strandberg (4), Kristoffer Ajer (4), Stian Gregersen (2) Marius Lode (1) og Andreas Hanche-Olsen (1).

Motivasjon

– Det er alltid hyggelig å spille, og det er stort å spille landskamper. Jeg håper å fortsette med det, men det er aldri noen garanti. Vi er 25 mann her, og alle ønsker å spille. Jeg gjør alt for å være blant de 11, men jeg har vært på den andre siden. Nå har jeg spilt et par kamper på rad, og jeg vil fortsette å jakte gode prestasjoner, sa Meling.

Han ble i sin tid veid og funnet for lett av sin lokale klubb Viking. Via Stabæk og Rosenborg klatret han til landslagsspill, og i fjor havnet han i en topp-5-liga.

– Folk utvikler seg forskjellig, og ikke alle er klar for å spille eliteserie når de er 18. Det kan gi motivasjon å bli avvist innimellom, og det gjorde det for min del, sier han.

Solbakken fortalte torsdag humørfylt om Melings umettelige jakt på informasjon om motspillere, og sa at han sliter ut videoanalytikeren.

Sulten

– Jeg tenker nok å ta tak i ham igjen i løpet av morgendagen, og han kommer nok til å bli plaget litt mer i løpet av samlingen. Nå er det høyresiden til Latvia som skal få gjennomgå, sier Meling med et smil.

Hans sult etter utvikling vises også på andre måter. Han er nesten alltid den første ut fra garderoben når landslaget skal trene, og det går historier om hans treningsiver.

– Det handler om å bli litt bedre hele veien, sier Meling, som håper at han får være med på å bryte Norges langvarige sluttspilltørke.

– Det handler om å tilegne seg erfaring og spille viktige kamper over tid. Jo flere som er i store klubber, desto bedre vil det være. Vi har veldig lyst til å komme til sluttspill, og vi går løs på den jobben igjen i morgen.

