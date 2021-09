Vil ha ny regjering og fullsatt Ullevaal

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Etter at alle de fire topplagene spilte uavgjort onsdag kveld, er situasjonen i Norges VM-kvalifisering like vidåpen som før kampene.

Det gjenstår tre hjemmekamper på Ullevaal: Mot Gibraltar kommende tirsdag, så mot Montenegro 11. oktober og Latvia 13. november.

Konkurransefordel

Solbakken mener regjeringen har fratatt Norge en konkurransefordel, først ved å flytte fjorårets hjemmekamp mot Tyrkia til Malaga (tap 0-3), så ved å begrense antall tilskuere på Ullevaal til 7000, som også er makstallet mot Gibraltar.

– De 7000 gjorde en flott jobb mot Nederland, men tenk hvilken kveld dette kunne blitt med fullsatt arena. Spillerne lar seg påvirke av omgivelsene. Nå skal vi ut i to tøffe bortekamper i Tyrkia og Nederland i høst med fulle hus, sa han på pressekonferansen etter 1–1 mot Nederland.

– Så du ønsker deg ny regjering og ny kulturminister før de to siste hjemmekampene, spør vi?

– Svaret er ja, kontrer han om stortingsvalget som kommer opp 13. september.

– Folk får bruke stemmeseddelen.

[ Braut brøt stillheten ]

Det irriterte ham at han måtte sitte og snakke om dette etter det som var en positiv opplevelse i hans første reelle hjemmekamp som norsk landslagssjef.

– Jeg synes også dere journalister har gjort en dårlig jobb ved ikke å fokusere mer på dette. Regjeringens håndtering er både ulogisk og urimelig, sier Solbakken, som vet at 27.000 fullvaksinerte kunne fått plass på kampen.

Nå er smitten i Norge større enn noen gang, men nye tiltak settes ikke inn.

Og nå: Fotball

Ståle Solbakken og Nederlands Virgil van Dijk i intervjusone etter kamp. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Men det aller viktigste for ham denne kvelden var at Norge ikke tapte kampen og at landslaget framsto slik han ønsket: Tøffere, sjanseskapende og hardtarbeidende.

Men laget holdt på å sprekke på slutten da mange var slitne og en kjemperedning fra Andre Hansen hindret nederlandsk seier på overtid.

– Erling Braut Haaland var banens beste spiller og var et mareritt for dem. Vi fikk en ny stopperduo som sto godt til hverandre ved at de har forskjellige egenskaper. Jeg er veldig fornøyd med veldig mye, avslutter Solbakken.

Hans nederlandske kollega, comeback-man Louis van Gaal var også tilfreds med ett poeng da han dukket opp til pressekonferanse nærmere midnatt.

Verdensklasse

[ van Dijk brakk fingeren ]

– Haaland (som stadig ble misforstått om han sa Holland) er en verdensklassespiss. det visste vi. Og Ødegaard har fantastiske pasninger. Norge var et svært godt organisert lag, sa han diplomatisk om onsdagens motstander. Så holdt han en forelesning for nederlandske journalister om hvordan Nederland må bli bedre på å bryte ned motstandere når de har så mye ballinnehav.

Han var også fornøyd med Liverpool-stopper Virgil van Dijks comeback.

– Det er imponerende det han leverer etter å ha vært ute i nesten ett år, sier han.

VM-kvalifiseringen fortsetter for Norges del i Riga lørdag der Latvia er neste motstander. De slo Gibraltar 3–1 onsdag i en kamp der de to siste målene kom veldig sent. Nederland møter Montenegro i Eindhoven lørdag kveld.