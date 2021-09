Solbakken om økt publikumstall og Ødegaard-kritikk

Regjeringen åpnet torsdag for at det kan komme inn opp til 10.000 tilskuere på VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar tirsdag.

Solbakken virket oppgitt over at den beskjeden kom dagen etter Nederland-kampen.

Må ta ansvar som idrettsnasjon

– Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke så mye mer om dette. Jeg føler at jeg blir en sånn som syter og klager, og det blir veldig mye meldinger i mailboksen min fra mange som mener veldig mye om dette. Men jeg prater ut fra at vi skal være en idrettsnasjon og hvorfor vi ikke kan legge litt bedre til rette for det, sa Solbakken. - Norg har ikke vært med på den store idrettsdungaden, mente Solbakken.

– Testingen som ble gjort i går, den fungerte veldig bra. Det hele gikk som det skulle gjøre, og det var vel fire eller fem covid-positive av 7000 personer, sa Solbakken.

Solbakken møtte mediene i Lillestrøm dagen etter 1-1-kampen mot Nederland. Der scoret Erling Braut Haaland sitt åttende mål i den 13. A-landskampen. Da var det bare tillatt med 7000 på tribunene, og Solbakken var meget kritisk til dette på pressekonferansen etter kampen.

Norge fortsetter VM-kvalifiseringen borte mot Latvia (lørdag).

Kritikken mot Ødegaard

Ståle Solbakken forsvarte Martin Ødegaard dagen etter 1-1-kampen mot Nederland.

Den norske kapteinen klarte ikke å markere seg i stor grad mot Nederland. Han kom middels ut på spillerbørsene i norske aviser. Kjetil Rekdal mente Solbakken måtte vurdere å sette ham på benken.

Ødegaard kom mye bedre til sin rett etter pause da Norge la om til 4-5-1.

– Martin er steinsikker på laget. Nederland skapte ingenting på høyresiden i første omgang, og Martin spilte foran en debutant. Han gjorde en stor jobb som kaptein både før og under kampen, sa en engasjert Solbakken.

– Slik kampen ble, levde han helt opp til de forventningene jeg hadde til ham. Som kaptein har han vært super. Han har en stille autoritet, sa Solbakken om Ødegaard.

Og la til at den dagen Norge ikke har plass til Martin Ødegaard, da må Norge være medaljekandidat i VM.

– Norge har en fantastisk angriper (Erling Braut Haaland) og en pasningslegger (Ødegaard), sa Nederland-trener Louis van Gaal etter kampen.

Norge møter Latvia borte lørdag og Gibraltar tirsdag. Også disse kampene inngår i VM-kvalifiseringen. Norge ligger på delt andreplass (sammen med Nederland og Montenegro) med sju poeng etter fire kamper. Tyrkia topper med åtte.