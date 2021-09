Regjeringen åpner for 10.000 tilskuere mot Gibraltar

Det er 3.000 flere publikummere enn antallet som slapp inn i onsdagens kamp mot Nederland. Gibraltar-kampen spilles kommende tirsdag.

Endringene trer i kraft på lørdag.

Statsminister Erna Solberg (H) kunngjorde åpningen for flere personer på utendørsarrangementer med faste plasser på en pressekonferanse torsdag. Det skjer til tross for at trinn 4 i gjenåpningsplanen avlyses. Forutsetningen for at tilskuerne slipper inn, er at de kan framvise gyldig koronasertifikat.

Landslagssjef Ståle Solbakken uttrykte etter kampen mot Nederland nok en gang frustrasjon over at kun 7.000 fikk lov å komme inn portene.

I henhold til anbefalingen fra Helsedirektoratet vil det fortsatt være en begrensning på 50 prosent av total kapasitet på arenaene, med en øvre grense på 10.000 personer utendørs. Innendørs er den øvre grensen 5000.

Ullevaal stadion har en kapasitet på ca. 27.000 tilskuere.