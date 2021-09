Mer korona-trøbbel for Brasil

Malcom og Claudinho, som begge spiller i Zenit St. Petersburg, har reist tilbake til Russland etter klubbens ønske. De ble kalt inn i Brasil-troppen fredag i forrige uke.

Fra før er det klart at Brasil må klare seg uten Premier League-spillere i de kommende VM-kvalifiseringskampene mot Chile, Argentina og Peru. Årsaken til det er at Brasil er på den britiske regjeringens rødliste, og at spillerne dermed ville vært tvunget til å gå i karantene ved retur til England.

Brasils fotballforbund (CBF) opplyser at det har sendt inn en formell klage til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om saken.

Brasil møter Chile borte natt til fredag norsk tid og spiller deretter hjemmekamper mot Argentina søndag og Peru neste torsdag. Den nåværende troppen består av spillere som til daglig spiller i Frankrike, Spania, Italia, Portugal og hjemlandet Brasil.