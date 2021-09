Stor menneskerettighetsmarkering da landslaget i fotball vendte hjem

Et samarbeid mellom fotballforbundet, Amnesty International og supportergruppa Oljeberget førte til at det var bortimot 1000 gule hender i været før landslagets første Ullevaal-kamp på 322 dager, i solidaritet med gjestearbeiderne i Qatar.

Landslagsspillerne har i forbindelse med alle årets kamper demonstrert for menneskerettigheter, med trøyebudskap og fem fingre i været under nasjonalsangen. Aksjonen hadde en betydelig smitteeffekt etter at den ble innledet i VM-kvalifiseringskampene i mars.

Onsdag var det ikke noe trøyebudskap, men etter nasjonalsangen stilte de norske spillerne opp til et lagbilde bak en plakat med påskriften «human rights for migrant workers». På tribunen bak det ene målet holdt supporterne opp de gule hendene som var lagt på plassene deres.

Forrige uke offentliggjorde Amnesty en rapport som viser at dødstallene blant migrantarbeidere i Qatar er enda høyere enn tidligere antatt, og at myndighetene i landet i sju av ti tilfeller ikke finner eller oppgir en troverdig dødsårsak når arbeidere mister livet i oppkjøringen til fotball-VM.