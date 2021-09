Møkk lei nødlandslaget

Ståle Solbakken går til sin første hjemmekamp som landslagssjef med en ryggsekk full av frustrasjoner som han nå har tatt av seg og forlatt. Han vil bare se fremover. Den fremtiden som starter med Norge – Nederland i VM-kvalifisering i kveld og fortsetter i Riga mot Latvia kommende lørdag.

Hvor frustrert han har vært fikk vi et lite innblikk i på tirsdagens pressekonferanse. Da stikkordet «nødlandslaget» ble nevnt, parerte han kjapt med hvor lei han var av å høre om den «bragden», og hvor lite relevant den historien er foran kveldens betydelig større oppgave. At underdogs lag kan overprestere i enkeltkamper er fotballen full av eksempler på.

[ Slik spilte nødlandslaget ]

For den som har glemt det: Nødlandslaget oppsto i kanskje den rareste del av norsk landslagshistorie i fjor høst. Da koronasmitte gjorde at Norge måtte stable et het nytt lag på beina under en ny landslagssjef for å reise til Wien for å møte Østerrike i Nations League. Det ble et lag av tv-yndlinger etter å ha ledet 1–0 (scoring av Ghayas Zahid) før østerrikerne utlignet rett før slutt. Laget ble ledet av dagens U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

Det skjedde tre dager etter at Norge ikke møtte opp til bortekampen mot Romania i Bucuresti. Og resultatet ble satt til rumensk 3–0 seier i det som formelt ble Lars Lagerbäcs siste tellende resultat for Norge. Så tok Ståle Solbakken over.

I mars i år startet han VM-kvalifiseringen med 3–0 over Gibraltar, så 0–3 i «hjemmekamp» i Malaga mot Tyrkia, så 1–0 seier over Montenegro borte. Det er det siste resultatet som gjør at Norge henger med i den kvalifiseringen som fortsetter i kveld.

Ståle Solbakken har hatt tidenes lengste og mest humpete vei til jobben som norsk landslagssjef. Han fikk jobben første gang i 2009, men så kom FC Köln på banen og utsatte hele historien. Så fikk han sjokkerende nok sparken i FC København i fjor høst og da var NFF på banen igjen. Nå er han her. Med et lag de færreste har store forventninger til, men med to spillere som får oppmerksomhet på den internasjonale scenen: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

[ Solbakken om Ødegaard og Braut Haaland ]

Hvordan skal de to posisjoneres i forhold til hverandre og hvordan skal Norge få opp tenningsnivået. Det snakkes om at Norge har for snille gutter, det etterlyses mer råskap og kynisme på banen. Det var kanskje typisk da Morten Thorsby kom på scenen og det meste handlet om hans miljøengasjement. Det blir et historisk øyeblikk når han entrer gresset med 2-tallet på ryggen i kveld, fordi det symboliserer temperaturøkningene som pågår, som verden ikke kan tåle.

Thorsby var rask med å påpeke at han primært er her for å vinne en fotballkamp med Norge. Han spiller daglig i italiensk Serie A, der manglende kynisme aldri har vært et problem. Det er de egenskapene Solbakken ønsker seg mer av, og han jobber hele onsdagens med å finne det rette spenningsnivået for spillerne.

Han synes det er meningsløst at kun 7000 tilskuere slipper inn på Ullevaal, de fleste av dem fullvaksinerte. Og mens smitten åpenbart bevisst slippes løs i samfunnet nå, virker det enda mer ulogisk. Men det kan ikke Solbakken bruke energi på. Ei heller i hvilken grad Fotballforbundet har gjort nok i Qatar-spørsmålet. Jobben hans er å få et fotballag til å fungere. Her og nå.

[ Solbakken jakter på storskalp – én seier siden 2010 ]

Derfor holdt han også en liten forelesning om hvor annerledes denne jobben hadde vært til nå i forhold til hva han hadde planlagt. Inn mot kampen mot Nederland har han fått gjennomført en hel trening, hvordan 15 minutter ble kjørt i kamprelatert tempo.

– Hva er din egen dom etter dine første fem landkamper, fikk han spørsmål om.

Det svaret kan vi få etter at kamp seks er spilt, var svaret han ga. Kanskje det er greit å starte med en kamp flertallet tror Norge skal tape. Med duellen Erling Braut Haaland mot Virgil van Dijk som krydder. Men det er ikke Borussia Dortmund mot Liverpool, det er Norge mot Nederland med andre rammer, andre forutsetninger.

Avspark klokka 20.45 i kveld. Kampen sendes på TV2.

[ Martin Ødegaard før vrien nøkkelkamp: – Vi går for seier ]

Oppdateres med lagoppstillinger.

Avisen De Telegraaf er vanligvis velinformert og erfarer at disse starter kampen for Nederland:

Justin Bijlow (Feyenoord) – Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Virgil van Dijk (Liverpool), Daley Blind (Ajax) – Davy Klaassen (Ajax), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain), Frenkie de Jong (Barcelona) – Steven Berghuis (Ajax), Memphis Depay (Barcelona) og Cody Gakpo (PSV).

FAKTA

Ståle Solbakkens kamper som landslagssjef:

24. mars: Gibraltar – Norge 0–3 (VM-kvalifisering)

27. mars: Norge – Tyrkia 0–3 (VM-kvalifisering, spilt i Malaga)

30. mars: Montenegro – Norge 0–1 (VM-kvalifisering)

2. juni: Norge – Luxembourg 1–0 (privatkamp, spilt i Malaga)

6. juni: Norge – Hellas 1–3 (privatkamp, spilt i Malaga)

I kveld: Norge – Nederland (VM-kvalifisering Ullevaal)

4. september: Latvia – Norge (VM-kvalifisering)

7. juni: Norge – Gibraltar (VM-kvalifisering Ullevaal)