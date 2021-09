Internasjonale overganger: Griezmann returnerer til Atlético

Griezmann kommer på lån ut sesongen, med mulighet for å forlenge lånet i ytterligere en sesong, melder Madrid-klubben.

Angrepsspilleren fikk 74 seriekamper for Barcelona og noterte seg for 22 seriemål.

Han gjenforenes med trener Diego Simeone og klubben han blant annet vant Europa League med i 2018. Griezmann er nummer fem på lista over dem med flest mål i Atlético, med 133 mål på 257 kamper.

For det franske landslaget står han med 95 kamper og 38 mål. Han var del av laget som tapte finalen i Europamesterskapet i 2016 og ble verdensmestre i 2018.

Samtidig meldes det at Barcelona har sikret seg underskriften til den nederlandske landslagsspissen Luuk de Jong (31). Han kommer fra Sevilla.

Til Chelsea

Den spanske landslagsspilleren Saúl Ñíguez er klar for utlån til Chelsea. Midtbanespilleren forlater Atlético Madrid etter 13 år i klubben.

Avtalen er i første omgang et utlån ut sesongen, men med en klausul om å gjøre overgangen permanent ved sesongslutt, melder Chelsea på sine nettsider.

Ñíguez har til sammen spilt 340 kamper for den spanske hovedstadsklubben siden førstelagsdebuten i 2012 og notert seg for 43 mål og 20 målgivende pasninger.

Han har blant annet vunnet den spanske toppdivisjonen La Liga og Europa League med rød- og hvitstripene. Siden debuten for det spanske A-landslaget i 2016 har han fått 19 kamper med flagget på brystet.

Til Arsenal

Takehiro Tomiyasu (22) er klar for Arsenal. Den japanske midtstopperen er hentet fra Bologna og koster London-klubben rundt 200 millioner kroner.

Arsenal bekreftet kjøpet sent tirsdag kveld. Forsvarsspilleren kommer fra spill i italienske Bologna, der han har vært mer eller mindre fast de siste to sesongene.

1998-modellen startet karrieren i japanske Avispa Fukuoka. Deretter dro han til belgiske St. Truiden i 2017, der det ble en full sesong før Bologna ble neste stoppested.

Japaneren var ikke i troppen til første seriekamp mot Salernitana, mens det ble et ti minutters langt innhopp i den andre Serie A-kampen mot Atalanta.

Arsenal har slitt stort så langt denne sesongen og står med null poeng etter de tre første Premier League-kampene.

Terminerer kontrakten

Tottenham og høyreback Serge Aurier er enige om å terminere kontrakten, opplyser London-klubben.

Den ivorianske landslagsspilleren står dermed fritt til å finne seg en ny klubb.

Aurier ble hentet til de liljehvite fra Paris Saint Germain i 2017 og fikk til sammen 110 kamper, skriver Tottenham på sine nettsider.

Han spilte på Tottenham-laget som ble slått av Liverpool i Champions League-finalen i 2019 og spilte 19 seriekamper i forrige sesong.

Denne sesongen har han imidlertid blitt overflødig. I de tre første seriekampene har akademiproduktet Japhet Tanganga bekledd backposisjonen, og tidligere tirsdag hentet Tottenham forsvarsspilleren Emerson fra Barcelona.

Aurier står med 66 landskamper for Elfenbenskysten.

Høgmo-salg

Per-Mathias Høgmos Häcken ble svekket på overgangsvinduets siste dag. Midtbanespilleren Daleho Irandust selges til nederlandske Groningen.

23 år gamle Irandust forlater Häcken etter seks år i klubben, der han spilte 127 kamper og sto bak 25 mål og 29 målgivende pasninger. Høgmos klubb bekrefter overgangen på sitt nettsted.

Kontrakten til Irandust ville gått ut ved nyttår og sommerens overgangsvindu var dermed siste sjans Häcken hadde på å få penger for midtbanespilleren. Overgangssummen skal ligge på fire millioner svenske kroner ifølge Aftonbladet.

Irandust var skadd på starten av sesongen, men har vært viktig for klubben etter at Høgmo tok over i juni. Midtbanespilleren scoret vinnermålet mot Norrköping da han returnerte en drøy måned etter Høgmo fikk treneransvaret. I 5-0-seieren over Degerfors 15. august sto Irandust bak ett mål og en assist.