Vålerengas daglige leder innlagt på sykehus etter badeulykke

Klubben opplyser på eget nettsted at Espeseth er innlagt på Oslo universitetssykehus.

– Erik har god førlighet og har vært i bevegelse, og både Erik og legene er optimistiske. Men han trenger hvile og er fortsatt under utredning. Erik er derfor sykmeldt inntil videre, skriver klubben.

Espeseth tok over jobben som daglig leder i hovedstadsklubben i 2016. Før det var han i Strømsgodset.

Styreleder i klubben, Tuva Ørbeck Sørheim, opplyser til NTB at hun har vært i kontakt med Espeseth og gjentar at de er optimistiske. Hun forteller at Espeseth trenger ro i tiden som kommer.

[ Vålerenga slakter Tromsøs oppførsel i Totland-saken. Men TIL mener VIF «sutrer» ]