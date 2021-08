Thorsby-kjøp strandet for et par dager siden

– Jeg er veldig fornøyd med å være i Sampdoria og få tillit og spilletid der. For et par dager siden skjønte jeg at det ikke ville bli noe med Atalanta, sa Thorsby på en pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Den fant sted noen timer før overgangsvinduet ble lukket.

Thorsby har skaffet seg et godt navn i italiensk fotball. Atalanta er en Champions League-klubb. Interessen for Thorsby har vært til stede fra Bergamo-klubben en stund. Neste mulighet kommer i overgangsvinduet i januar neste år.

Onsdag spiller trolig Thorsby fra start for Norge mot Nederland i VM-kvalkamp.

