PSG tviholder på Mbappé – skal ha avfeid Real-bud på over 2 milliarder

Marca melder at PSG har sagt nei til Reals bud på 200 millioner euro. Summen tilsvarer 2,05 milliarder kroner. Spanias største avis konstaterer at det kreves «et mirakel» for få til et Mbappé-kjøp i overgangsvinduets siste timer.

Real Madrid har over lang tid hatt superstjernen øverst på prioriteringslista, men det har vist seg vrient å få gjennomslag hos styrtrike PSG.

Ifølge Sky Sports er den spanske storklubben blitt nødt til å endre strategi. Nå jobber Real-ledelsen for å gjøre en avtale med Mbappé i januar, slik at franskmannen kan komme på en fri overgang neste sommer.

Mbappé er på utgående kontrakt i Paris Saint-Germain. Der har 22-åringen vært siden overgangen fra Monaco i 2017.

