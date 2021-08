Polske dommere på Ullevaal – flere lever farlig

40-åringen er en rutinert dommer og dømte blant annet i VM-sluttspillet i 2018. Til tider har han fått kritikk for å være glad i å dele ut kort.

Nesten like viktig kan Pawel Gil bli. Den meritterte 45-åringen, som har dømt Norges landslag flere ganger tidligere, er VAR-ansvarlig. Videodømming er innført for resten av VM-kvalifiseringen.

Marciniak har dømt norske klubblag og G17-landslaget, men det blir hans første møte med A-landslaget. Han har dømt Nederland to ganger, med uavgjort og tap som utfall for «Oranje».

Fikk Klopp til å klikke

For noen år siden pådro den polske dommeren seg Jürgen Klopps vrede med sine avgjørelser da Liverpool tapte for Paris Saint-Germain i mesterligaen, noe som resulterte i et oppsiktsvekkende og underholdende intervju med Jan Åge Fjørtoft på Viasat.

Klopp mente blant annet og at dommeren fikk et fairspillende lag til å «se ut som slaktere» ved å dele ut «seks-sju-åtte» gule kort, mens motstanderen slapp unna med det meste. Han spurte Fjørtoft om han «ikke hadde baller» til selv å slakte dommeren.

Marciniak får med seg Pawel Sokolnicki og Tomasz Listkiewicz som assistenter, mens Tomasz Musial er fjerdedommer. Gil har Tomasz Kwiatkowski som assistent i VAR-rommet.

Utelukkelser

Begge lag er rammet av utelukkelser. Norge mangler Alexander Sørloth (gule kort) og Kristian Thorstvedt (rødt kort mot Tyrkia i mars), mens Nederland er uten Juventus-spiller Matthijs de Ligt (rødt kort i EM-åttedelsfinalen mot Tsjekkia i juni).

I tillegg er Sander Berge som kjent uaktuell på grunn av positiv koronatest.

Følgende spillere i de to troppene må stå over neste kamp om de får gult kort onsdag, Norge: Stian Gregersen, Stefan Strandberg. Nederland: Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Georginio Wijnaldum.

