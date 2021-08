Onsdag stilles han mot den som av mange er ansett som verdens beste midtstopper: Liverpools Virgil van Dijk.

– Han er en av de beste jeg har møtt. Vi må prøve å få spilt rundt han, sa Haaland om møtet med van Dijk på mandagens pressekonferanse.

Likevel har ikke Haaland gjort noe annerledes enn vanlig i inngangen til skjebnekampen mot van Dijk og Nederland.

– Jeg personlig prøver ikke å tenke så mye på enkeltspillere, jeg fokuserer mest på meg selv.

Det synes å fungere bra for Haaland. 21-åringen har hele 54 mål for klubb- og landslag siden scoringen mot Østerrike 4. september i fjor. Sju av disse kom for landslaget.

Jørgen Juve har scoringsrekorden for Norge med 33 mål på 44 kamper, den siste i 1937.

Må Norge vinne?

På spørsmål fra NTB om Norge må vinne kampen mot Nederland for å kvalifisere seg til VM, var ikke storscoreren helt sikker.

– Jeg er ikke sikker på tabellen. Helt ærlig har jeg ikke sjekket den enda. Vi må vel det? Jeg tror dere vet det bedre enn meg, sa en litt forfjamset Haaland.

Puljevinneren får plass i VM neste år. Tyrkia leder tabellen med sju poeng etter tre kamper. Både Montenegro, Nederland og Norge har seks.

Hele kvalifiseringen avvikles i år. Gruppetoeren får en ekstrasjanse til å kvalifisere seg gjennom en omspillsfase.

Tabellsituasjonen i Bundesliga har Haaland litt mer kontroll på en situasjonen til Norge, eller?

– Jeg tror ikke vi ligger helt oppi der, men jeg tror vi er ett poeng bak, sa Haaland.

Ujevn sesongstart

Muligens tenker kraftspissen på avstanden opp til gullfavoritt Bayern München, som har ett poeng mer enn Haalands Dortmund. Wolfsburg topper tabellen, tre poeng foran Dortmund.

Etter tapet mot Freiburg for en drøy uke side, holde det på å gå galt igjen da Hoffenheim utlignet like før slutt i helgens kamp. Da måtte Haaland til unnsetning og score vinnermålet for Dortmund nok en gang.

Etter en litt ujevn sesongstart står Dortmund dermed med to seire og ett tap i ligaen. Med gryende form for Haaland, håper klubben på å kjempe i toppen denne sesongen.

– Det var et par gode kamper og et par ikke så gode kamper. Jeg føler meg i fin form, kroppen kjennes bra ut og jeg gleder meg til kamp.