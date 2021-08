Solskjær runder 100 ligakamper søndag – tid for stjernene?

Solskjær og hans mannskap måtte tåle et surt uavgjortresultat borte mot Southampton sist. Til kampen mot Wolverhampton kommer de røde djevlene inn med flere potensielle gleder foran seg.

Kampen blir nemlig den 100. for Solskjær i ligaen som United-sjef. Kristiansunderen går inn i historien som den niende manageren til å lede laget tresifret antall ganger i den øverste divisjonen.

Samtidig kan det hende at både stjernestopper Raphaël Varane og ving Jadon Sancho får sine United-debuter fra start. Optimismen i den røde delen av Manchester er høy etter at det fredag ble klart at Cristiano Ronaldo gjør comeback i klubben han forlot i 2009.

Portugiseren blir ikke klar til kampen mot Wolverhampton, men er etter all sannsynlighet det når Manchester United møter Newcastle etter landslagspausen.

[ Solskjær: - Ronaldo er en legende i denne klubben ]