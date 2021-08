Mbappé skinte da Messi fikk PSG-debuten

Med en halv omgang igjen kom øyeblikket fotballverdenen har ventet på de siste ukene. Messi ble klar for PSG 10. august, men først søndag gjorde han unna debuten.

Argentineren erstattet Neymar noen få minutter etter at Mbappé hadde doblet til 2-0. Søramerikanerne omfavnet hverandre på sidelinjen. Etter landslagspausen håper PSG-fansen å få se den tidligere Barcelona-duoen spille sammen igjen for første gang på over fire år.

Messi måtte i sommer forlate Barcelona etter 21 år i klubben. Katalanerne hadde ikke sterk nok økonomi til å forlenge kontrakten med legenden.

Før søndagens innhopp stanget Mbappé gjestene fra Paris i ledelsen etter litt over et kvarter. Superspissen scoret på et innlegg fra Angel Di Maria. Samme mann gjorde økte forspranget på Achraf Hakimis pasning i det 63. minutt.

Franskmannen glitret i det som kan ha vært hans siste PSG-kamp. Real Madrid har de siste dagene trappet opp jakten på 22-åringen. Ifølge avisen L'Equipe fikk spanjolene et bud på 1,8 milliarder kroner avslått tidligere i uken.

PSG har vunnet alle sine fire første kamper i den ferske Ligue 1-sesongen.

