Lewandowski strålte i Bayerns storseier

Det har i diverse sosiale medier blitt spekulert på at Lewandowski ville prøve seg i en annen liga etter at han i en årrekke har herjet i den tyske toppligaen. Lørdag viste polakken at han har mye mer å gi.

Det første målet kom allerede etter seks minutter. Thomas Müller sendte hjemmelaget i føringen.

Etter en drøy halvtime ville Lewandowski være med på leken. Han stanget først ballen i tverrliggeren og nikket inn returen til 2-0.

Like etter pause økte Jamal Musiala ledelsen ytterligere. Det var sesongens første for 18-åringen.

Etter 70 minutter gjorde Lewandowski sitt andre for kvelden. Han avsluttet fint forarbeid av Leroy Sané, som sendte ballen hardt inn foran mål. Lewandowski hadde ingen problemer med å styre den i nettet.

Mot slutten kom hattricket. Joshua Kimmich sendte av gårde et hjørnespark, som Lewandowski steg til værs på og stanget inn til 5-0.

