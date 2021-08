Gallagher-dobbel stoppet West Ham-toget

David Moyes har virkelig fått sving på West Ham. Forrige runde feide laget hans Leicester av banen med 4-1, men de skulle få det langt tøffere mot naborival Crystal Palace.

Pablo Fornals sendte West Ham i føringen etter 40 minutter. Michail Antonio hentet opp egen retur og trillet uselvisk til Fornals. Spanjolen gjorde ingen feil og bredsidet ballen i nettet.

Gallagher utlignet for Palace tolv minutter ut i den andre omgangen. Christian Benteke headet et innlegg tilbake feltet, der Gallagher kom stormende og fikk pirket ballen forbi Lukasz Fabianski i West Ham-buret.

«Ustoppelige» Antonio banket hjemmelaget tilbake i føringen etter 68 minutter, men gleden ble kortvarig. Gallagher feide inn utligningen kun minuttet senere og noterte seg for sin andre fulltreffer for dagen.

Flere scoringer ble det ikke på London-matta, dermed kunne Crystal Palace juble for et sterkt bortepoeng og sine første ligamål under Patrick Vieiras ledelse.

I neste runde venter det nok et byderby for Palace når Tottenham kommer på besøk 11. september.

West Ham topper fortsatt Premier League-tabellen med sju poeng før runden er ferdigspilt. «Hammers» møter Mohamed Elyounoussi og Southampton etter landslagspausen.

[ «Moi» scoret første PL-mål i dramatisk uavgjortkamp ]