Brann-krisen fortsetter: 11 tap på 17 kamper etter 1-3 mot Haugesund

Robert Taylor bommet på straffe etter at Aune Heggebø hadde redusert til 1-2. Sondre Liseth og Kristoffer Velde scoret for FKH i første omgang, mens Badou sikret 3-1 på tampen.

Petter Strand kom inn som kaptein i Daniel Pedersens skadefravær. Det ble først meldt at Mathias Rasmussen også var skadd, men til Discovery forklarte trener Eirik Horneland at grunnen var et intervju sørlendingen hadde gitt om festskandalen.

– Jeg var godt forbanna på ham etter tirsdag fordi han gjorde et for lite ydmykt intervju. Og derfor bestemte jeg tidlig at jeg ikke ville ha ham i troppen, sa Horneland.

Det ferskt sammensatte Brann-laget hang ikke sammen defensivt. Haugesund spilte seg til gigantsjanser i fleng før pause.

Brann er på sisteplass, tre poeng bak Mjøndalen på kvalikplass og fem poeng fra Tromsø på trygg grunn. TIL kan rykke ytterligere ifra søndag.

I neste runde blir det en tøff bortekamp mot Lillestrøm før det blir bunnkamp mot Tromsø i runden etter.

Forsvarsmur av sveitserost

Sondre Liseth ble spilt helt alene gjennom to ganger på kort tid. På den første fikk han en elendig berøring. På den andre, etter 28 minutter, holdt han hodet kaldt og skjøt ballen trygt i mål.

Det var en kalddusj for Brann-laget, som hadde åpnet positivt til tross for at det var mange nye konstellasjoner på banen.

Bare minutter senere smalt det igjen. Kristoffer Velde driblet seg lett forbi svimle Brann-stoppere og prikket inn 2-0 under Håkon Opdal.

Med forsvarsspill som det Brann viste i de to avgjørende situasjonene, blir det vanskelig å berge plassen. Haugesund kunne ha gått opp i 3-0 da Martin Samuelsen skjøt i stolpen like før pause.

Branns forsvarsspillere solgte seg, ga bort enorme rom og kom altfor sent inn i duellene. Det gjorde det lett for Haugesund.

Håpet ble knust

Etter en rotete og kjedelig start på andre omgang fikk Brann tenning etter 68 minutter. En avslutning fra Moonga Simba ble slått til corner. Den sjeldne Brann-sjansen tente hjemmefansen, og på den etterfølgende corneren ble det mer å juble for.

Ballen endte opp hos Aune Heggebø, som fikk pirket den i mål.

Simba var en åpenbaring etter innhoppet, og sikret Brann straffespark kvarteret før full tid. Robert Taylor feilet og leverte en straffe FKH-keeper Egil Selvik enkelt reddet.

Brann-håpet ble knust da Badou satte inn 3-1 ni minutter før full tid. For FKH ble det en opptur etter tre strake tap med tolv baklengsmål. I neste runde venter Sarpsborg.

