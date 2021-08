Aksjeløft for United etter Ronaldo-kjøp

På NYSE i New York endte aksjen fredag på 18,29 dollar. Markedet reagerte positivt umiddelbart på den noe overraskende overgangen.

Ronaldo kommer fra Juventus, og han er tilbake i klubben der han skaffet seg et stort navn i fotballverden.

Han skal spille VM-kvalkamper for Portugal dagene som kommer. Ronaldos redebut i United-drakten kan komme mot Newcastle på Old Trafford 11. september. Det er en seriekamp, og den ligger ikke an til å bli TV-sendt i Storbritannia.

– Jeg kan nesten garantere at Ronaldo scorer mer enn 20 mål denne sesongen, og jeg tror også at han overtar som straffeskytter fra Bruno Fernandes. Jeg synes dette ser ut som en meget god handel for United, sa Michael Owen til BBC etter at nyheten kom.

Owen var en målfarlig mann også for Manchester United i sin karriere.

Ronaldo takket av fra Juventus med en melding på Instagram. «I dag forlater jeg denne fantastiske klubben. Den største i Italia og én av de største i Europa. Jeg ga mitt hjerte og min sjel til Juventus, og jeg vil alltid elske Torino til min siste dag», skrev Ronaldo.

Han la til at han alltid er blitt respektert av Juventus-fansen, og det vil han alltid være takknemlig for.

«Vi kan alle se tilbake på at vi gjorde gode ting, ikke alt vi ville, men uansett så skrev vi vakker historie sammen», avsluttet Ronaldo.

Det er ventet at den portugisiske veteranen gjennomgår en medisinsk sjekk i Portugal og at han blir presentert av United etter VM-kvalkampene.