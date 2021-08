Mann siktet for voldtekt etter Branns nachspiel

Opplysningene bekreftes av politiet torsdag formiddag i en pressemelding. Mannen siktet etter paragraf 291 i straffeloven. Den omhandler seksuell omgang med vold eller truende atferd.

– Personen som er under etterforskning, har fått status som siktet. Siktelsen gjelder overtredelse av straffeloven §291, sier politiadvokat Lillian Kleppe til NTB.

Hun forteller at etterforskningen er pågående, og at hun ikke vil gå inn i detaljer om hva politiet skal gjøre videre.

– Vi kommer til å ha vitneavhør i løpet av den nærmeste tiden. Siktelsen er en voldtekt, så den er høyt prioritert hos oss. Politiet håper å gjennomføre vitneavhør så fort det lar seg gjøre, sier hun.

– Alvorlig utvikling

– Han har fått status som siktet i forbindelse med at politiet har brukt tvangsmidler mot ham for å sikre bevis i saken, skriver politiet i en pressemelding.

– Formålet er å sikre bevis i saken. Han har vært samarbeidsvillig og stilt til to avhør. Han har vært villig til å forklare seg for politiet. Det har ikke vært et problem, sier Kleppe videre.

Brann skriver følgende på sine hjemmesider:

– Dette er en alvorlig utvikling i saken. For alle involverte er dette en dypt tragisk og beklagelig sak. Sportsklubben Brann bistår politiet med det vi kan.

Avhørt to ganger

Siktede har vært avhørt av politiet ved to anledninger og har avvist at han er skyldig i noe overgrep.

– Etterforskningen av saken vil pågå videre, i form av blant annet avhør av flere tilstedeværende på aktuelt nachspiel. Av hensyn til etterforskningen og de forestående vitneavhørene kan politiet ikke gi ut flere detaljer om saken på nåværende tidspunkt, skriver politiet videre.

Bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre sier at hun ikke kan kommentere de anmeldte forholdene.

En annen spiller har status som mistenkt etter en påstått voldshendelse.

Reagert

Det er kjent at tolv Brann-spillere deltok i festen på stadion natt til tirsdag 10. august. Det ble drukket alkohol, og sju unge kvinner utenfor Brann-troppens kohort skal ha deltatt på festen.

Brann-ledelsen reagerte kraftig på hendelsen, ettersom spillerne ikke hadde tillatelse til å være på arenaen og at smittevernreglementet ble brutt. Kristoffer Barmen har fått kontrakten avsluttet, og keeper Mikkel Andersen har terminert sin egen kontrakt.

Samtidig kommer det fram at politiet fortsetter etterforskningen av en annen mann, som nekter straffskyld, som er mistenkt for kroppskrenkelse under Branns nachspiel på stadion.

