Guardiola hinter om City-avgang

Den 50 år gamle spanjolen, som tok over Manchester City i 2016, føler han vil trenge en pause etter sju år i sjefsstolen for de blåkledde. Den inneværende sesongen kan dermed bli hans nest siste Premier League-sesong.

– Etter sju år for dette laget tror jeg at jeg må stoppe. Jeg vil være nødt til å ta en pause og se hva vi har gjort, sier han ifølge Marca.

Den tidligere Barcelona-treneren har allerede avslørt sine videre planer.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

– Det neste steget vil være et landslag, hvis det er en mulighet. Jeg ville likt å være trener under et EM, VM eller Copa America. Det er noe jeg ville likt å oppleve, sier han.

Guardiola tok en 12 måneder lang pause etter han at forlot Camp Nou og Barcelona i 2012, etter fire år som trener for den katalanske storklubben, før han tok over Bayern München i 2013.

Den karismatiske treneren har vunnet tre Premier League-titler med de himmelblå fra Manchester, men har enda ikke maktet å gå helt til topps i Champions League.