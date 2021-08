Mbappé-«krigen» fortsetter – PSG i harnisk over Real-bud

Sportsdirektør Leonardo bekrefter onsdag at Mbappé vil forlate klubben og at et bud på 160 millioner euro fra Real Madrid var blitt avvist. Han kaller Real Madrids oppførsel uakseptabel.

– Det ser ut som om det var en strategi for å få oss til å si nei, så de kan si at de har prøvd så godt de kan og vente et år for å få ham gratis, sier Leonardo til RMC.

– Det er et regelbrudd fordi de kontaktet spilleren. Det er uakseptabelt for oss, sier han.

Til nyhetsbyrået AFP sier direktøren at budet fra Real Madrid på 160 millioner euro ikke var nok for en spiller PSG helst vil beholde.

– Kylian Mbappé vil dra, det virker klart. Hvis han vil dra, må det skje på våre vilkår, sier Leonardo til RMC.

– Han vil dra til Real Madrid og vi vil ikke holde ham tilbake. Vi sa nei til det første tilbudet, men hvis kravene våre blir møtt vil vi se, sier Leonardo.

Mbappé er regnet som en av verdens beste, og har briljert for Frankrike og PSG.

– Vår posisjon har alltid vært at vi vil beholde Kylian, forlenge kontrakten med ham, sier Leonardo.

Kom på trening

Superstjernen selv stemplet onsdag morgen inn på PSG-treningen. Det melder både franske og spanske aviser. Mbappé velger altså ikke noen form for streiketaktikk, og han stiller til trening og kamp som vanlig.

Vanligvis velinformerte L'Équipe i Frankrike skriver at PSG ble overrasket over Real Madrids tilbud på 160 millioner euro. PSG skal være villig til å vurdere et salg om budet kommer opp til 200. Kilder i PSG opplyser til avisen at den franske klubben «har et håp om at prisen kan ende på 220 millioner euro». Det er i så fall 2,3 milliarder kroner.

L'Équipes papirforside onsdag prydes av et Mbappé-bilde og tittelen «Real til angrep».

En fransk frelser

I Spania har landets mest leste avis Marca minutt-til-minutt-dekning av Mbappé-saken. Den franske spilleren er på utgående kontrakt i PSG og er sett på som frelseren i den spanske hovedstaden.

PSG betalte 2,3 milliarder kroner (222 millioner euro) for brasilianeren Neymar da han ble hentet fra Barcelona i 2017. Det er prisrekord i fotballen.

– Denne saken gjør at folk i Frankrike undrer seg over to ting. Hvordan kan PSG takke nei til et tilbud på 160 millioner euro så lenge kontrakten til Mbappé går ut om ti måneder? Og hvordan kan en klubb som Real Madrid, nedsyltet i gjeld, ha råd til å bruke så mye penger på en spiller?, sier den franske journalisten Robin Bairner til BBC.

