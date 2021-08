Fifa frir til Boris Johnson – vil fjerne reisekarantene for spillere

– Å slippe spillerne til de kommende internasjonale vinduene er et problem som haster og som har stor betydning, sier president Gianni Infantino i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Han har skrevet til Storbritannias statsminister Boris Johnson og bedt om støtte. Infantino mener Premier League- og La Liga-klubber bør slippe spillere til VM-kvalifiseringen i september for å «bevare og beskytte sportens integritet».

Infantino opplyser at han har bedt om en lignende tilnærming som ble vedtatt av regjeringen i Storbritannia mot slutten av sommerens EM.

Tirsdag meldte Premier League at spillere som skal spille landskamper i land som er på Storbritannias liste over nasjoner med rødt smittetrykk, ikke får reise i september måned. Også La Liga meldte tirsdag kveld at de støtter Premier Leagues linje.

Det berører 19 klubber i den øverste divisjonen og nær 60 spillere som skal reise til 26 land som er på Storbritannias røde liste.

[ Premier League-klubbene vil ikke frigi spillere til land som er «røde» ]