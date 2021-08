Andersson: Zlatan håper å bidra i VM-kvalifiseringen

Ibrahimovic skulle i utgangspunktet bidra for de blågule i EM i sommer, men måtte melde forfall i siste liten grunnet skade. Nå har han igjen meldt forfall til troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Spania og Hellas. Han skal heller ikke spille treningskampen mot Usbekistan.

Tross forfallene til kampene, er imidlertid landslagstrener Janne Andersson klar på at 39-åringen ikke er ferdig på landslaget av den grunn.

– Vi hadde kontakt senest i går kveld. Han vil være med og jeg vil ha ham med, sa Andersson på en pressekonferanse onsdag.

Han la til ta han håper stjernen er med når de på ny skal ut i VM-kvalik i oktober.

– Rehabiliteringen har ikke gått så raskt at han var klar for denne samlingen. Både han og jeg håper at han er klar og frisk til neste samling, fortsatte treneren.

Det er ennå ikke klart om Ibrahimovic vil være med laget til Qatar om de skulle nå VM.