«Norske» Ferencvaros ute – Malmö videre til mesterligaens gruppespill

Ferencvaros tapte også 2-3 på bortebane for Young Boys.

Kristoffer Zachariassen spilte fra start, pådro seg gult kort og ble byttet ut med 14 minutter igjen å spille. Tokmac Nguen var skadd og spilte ikke.

Young Boys tok ledelsen allerede etter fem minutters spill, men hjemmelaget snudde til 2-1 etter to raske mål midtveis i 1. omgang. Young Boys utlignet til 2-2 11 minutter inn i 2. omgang, og de fikk også muligheten til å øke til 3-2 i det 72. minutt. Jordan Siebatscheu bommet dessverre på straffesparket.

Langt inn i overtiden sørget Felix Mambimbi for at Young Boys likevel vant 3-2.

For Ferencvaros betyr tapet at det blir spill i europaligaen.

200 millioner i potten for Malmö

Over 200 millioner blanke, norske kroner venter Malmö etter at de tok seg til mesterligaens gruppespill med sammenlagtseier 3-2 over Ludogorets, som går inn i europaligaen.

2-0 over det bulgarske laget på hjemmebane, ble til 1-2-tap på bortebane i den 4. kvalifiseringsrunden. 3-2 sammenlagt holdt likevel for svenskene.

Riktignok tirret laget fra Øst-Europa svenskene med hjemmescoring allerede etter ti minutters spill ved Anton Nedjalkov, men tre minutter før pause kom den forløsende utligningen til 1-1 ved 23 år gamle Veljko Birmancevic.

Serberen scoret sitt fjerde mål på sju kamper i årets kvalifisering til mesterligaen.

Ludogorets tok ledelsen på ny 15 minutter inn i 2. omgang da Pieros Sotiriou nettet på straffe. Dessverre for hjemmelaget kom det ikke flere scoringer, og dermed kunne svenskene juble for avansement og et stort, tresifret millionbeløp inn på konto.

Jo Inge Berget spilte hele kampen for Malmö.

I Nederland spilte PSV Eindhoven og Benfica 0-0, etter at Benfica fikk en spiller utvist etter 31 minutters spill. Benfica vant det første oppgjøret 2-1, og forsvarte seg dermed til en plass i gruppespillet.

