NFF fikk nei til flere tilskuere mot Nederland

Tirsdag sendte kulturdepartementet ut brev med flere avklaringer for idrettsarrangement utover høsten. Innreise for utenlandske utøvere har vært et tema som stadig har dukket opp under koronapandemien.

– Jeg er veldig glad for at vi kan ha internasjonal idrett i Norge denne høsten. Det er etterlengtet og jeg håper det blir verdsatt både av publikum og av idretten selv. Jeg tror det er bra at idretten får den forutsigbarheten vi nå gir dem, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Mange idretter

Unntakene gjør det mulig å ha landskamper og europacuper i fotball, håndball og ishockey på norsk jord. I tillegg har VM i bryting og Norway Chess fått avklaringene de har bedt om.

Norges idrettsforbund søkte om unntak fra innreiserestriksjonene for idrettsarrangement fram til 30. november. Med grønt lys fra regjeringen kan også idretter som curling, badminton, sprangridning, rugby, hopp, alpint, sykling, styrkeløft, volleyball, karate og tennis ha internasjonale kamper og konkurranser i Norge.

Tilskuertak

Norges Fotballforbund har gjort flere framstøt overfor myndighetene i et håp om å fylle Ullevaal stadion med 75 prosent av kapasiteten mot Nederland. Det vil si 21.000 tilskuere, men det sa regjeringen nei til.

– Jeg er glad for at vi kan ha så mange som 7000 tilskuere på Ullevaal mot Nederland. Jeg har stor respekt for at fotballen ønsker å arrangere en storslagen publikumsfest, men NFF har allerede fått svar på sin forespørsel om å ha flere publikummere på stadion enn gjenåpningsplanen tilsier, sier Raja til NTB og fortsetter:

– Som alle andre fikk de ikke medhold for det, og har nå spurt på nytt. Det endrer ikke regjeringens svar.

Norge møter Nederland 1. september til kamp i VM-kvalifiseringen. Det blir Ståle Solbakkens hjemmedebut som norsk landslagssjef.

