Botheim og Holmgren Pedersen i Solbakkens Norge-tropp

Holmgren Pedersen fikk 34 kamper for Molde før han ble solgt til Feyenoord i juli. Der har han spilt samtlige minutter i de to første seriekampene for den nederlandske klubben. I Conference League-kampen mot Elfsborg ble det både målgivende og gult kort for unggutten, som har to U21- og ni G19-landskamper fra før.

Pedersen erstatter med det Jonas Svensson, som er nybakt far og ikke er med i troppen.

Erik Botheim har scoret på bestilling siden han kom til Bodø Glimt foran sesongen.

Oppgjøret mot nederlenderne blir svært viktig med tanke på Norges muligheter til å nå 2022-VM. Førsteplassen i gruppen gir direkte VM-billett.

Alexander Sørloth (gule kort) og Kristian Thorstvedt (rødt kort) er utelukket mot Nederland.

Den ferske Leeds-keeperen Kristoffer Klaesson fikk ikke plass i A-troppen, men er tatt på U-21-landslaget som skal ut i EM-kvalifisering.

Norge har seks poeng etter tre kamper i kvalifiseringen. Tyrkia topper med sju og har i tillegg til Norge Nederland og Montenegro bak seg på seks poeng.

Resten av kvalifiseringen avvikles i løpet av høsten.

Dette er Norges landskamper i fotball menn i 2021:

* 24/3 VM-kval: Gibraltar (b) 3-0 (Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt, Jonas Svensson)

* 27/3 VM-kval: Tyrkia (h, i Málaga) 0-3

* 30/3 VM-kval: Montenegro (h) 1-0 (Sørloth)

* 2/6: Luxembourg (h, i Málaga) 1-0 (Erling Braut Haaland)

* 6/6: Hellas (h, i Málaga) 1-2 (Stefan Strandberg)

* 1/9: VM-kval: Nederland (h)

* 4/9: VM-kval: Latvia (b)

* 7/9: VM-kval: Gibraltar (h)

* 8/10: VM-kval: Tyrkia (b)

* 11/10: VM-kval: Montenegro (h)

* 13/11: VM-kval: Latvia (h)

* 16/11: VM-kval: Nederland (b).