Opprykksfavoritt AaFK snublet mot bunnlag– FFK og HamKam dro ifra

Strømmen ligger på tredje siste plass, men har bare sluppet inn 16 mål. Kun serieleder HamKam har sluppet inn færre.

Hjemme mot Aalesund var det nærmest utrolig at den statistikken holdt. AaFK kjemper om opprykk med stort budsjett og skapte flere sjanser, men klarte ikke få ballen i mål mot Strømmen, som har deltidsspillere med jobb på si.

Lars Arne Nilsens Aalesund gikk dermed på en stor smell i kampen om opprykket.

Serietoer Fredrikstad hadde derimot få problemer med å score mot Blink, som ligger nest sist i serien. FFK vant 5–1 og la press på HamKam, som spilte kveldskamp mot Ranheim, var dødelig effektive og vant 4–0.

HamKam er dermed tre poeng foran FFK. Jerv følger ett poeng bak der igjen etter 3–2 mot tabelljumbo Grorud, mens AaFK er på fjerde, tre poeng bak. Åsane klarte bare 1–1 mot Bryne og er på sjetteplass, mens KFUM på niende gikk mot seier, men måtte ta til takke med 1–1 mot Sandnes Ulf.

I bunnen er det fem poeng fra Grorud til Sandnes Ulf på fjerde siste plass.

Festkveld og filming

Det ble en festkveld i solskinnet i Plankebyen, der det ikke bare var på banen handlingen utspilte seg. Det jobbes med en ny film i «Lange Flate Ballær»-universet, og mandag var det innspilling på Fredrikstad Stadion.

Kanskje øynet FFK-spillerne et håp om å kapre en filmrolle? Målene i første omgang var små Hollywood-øyeblikk. Først banket Olav Øby inn et frisparkmål, før Taofeek Ismaheel la på til 2–0 med et flott langskudd.

Bunnlaget Stjørdals-Blink skapte også sine sjanser og satte FFK under press, men fikk ikke uttelling. Kampen viste tydelig at det er bakover på banen FFK har størst behov for å heve seg.

I andre omgang sikret en dobbel fra Henrik Kjelstrud Johansen 4–0 for et effektivt FFK. Blink fikk en fortjent redusering da Aleksander Foosnæs skled ballen i mål kvarteret før full tid.

Pustet lettet ut

I Oslo holdt Jerv på å miste kontakten med topplagene i bortekampen mot Grorud. Oslo-laget ledet 2-1, men Jerv reddet 3-2-seier.

Groruds spisstalent Oscar Aga (20) scoret to ganger, men etter at Felix Schroter satte inn 3–2 etter 64 minutter kunne Jerv puste lettet ut og ta med seg tre poeng.

Puste lettet ut var det mange som gjorde på Strømmen stadion også. Spillerne falt utmattet om på bakken da kampen ble blåst av seks minutter på overtid.

Det ble en kraftanstrengelse for å sikre poeng mot AaFK. Strømmen har åtte uavgjortkamper, mest i serien. For Aalesund venter nå kamp mot Raufoss.

HamKam heldige

HamKam tok en sterk borteseier mot Ranheim, men det kunne ha gått annerledes da Ranheim-spillerne ropte på straffespark og rødt kort på stillingen 0–1.

Kristian Onsrud var aktiv i begge ender av banen. Han tok ned ballen på brystkassa og hamret inn 1–0 før han handset i eget felt ikke lenge etterpå.

Dommeren så ikke handsen, og vinket spillet videre i stedet for å blåse straffe og gi rødt kort. To mål av Jonas Enkerud og ett av Rasmus Lindkvist ga til slutt en storseier for Kamma.

Spilt søndag: Raufoss – Ull/Kisa 0-2 , Start – Sogndal 1-1 .