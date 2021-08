Bale-scoring for Real Madrid i heseblesende poengdeling mot Levante

Waliseren sendte Real Madrid i ledelsen etter bare fem minutter, etter en lekker stikker fra David Alaba til Karim Benzema og en like lekker pasning fra Benzema til Bale. Sistnevnte hadde få problemer med å kontrollert sette ballen i mål fra 15-16 meter.

Målet var hans første på evigheter for klubben, etter at han sist sesong var lånt ut til Tottenham. Sist gang Bale scoret for Real Madrid i La Liga var i 2-2-oppgjøret mot Villarreal 1. september 2019. Det er nesten to år siden.

Ledelsen varte til det var spilt 46 minutter. Gonzalo Melero fant Marti Roger, som alene med Thibaut Courtois satte ballen via belgieren og i mål. Og bare elleve minutter senere sto det 2-1, etter en helt vanvittig scoring.

José Campaña kom på et sugende løp inn i boks og fikk ball av Jorge de Frutos. På helvolley dundret Campana ballen opp i nettaket til 2-1 i det som er en tidlig kandidat til årets mål. Dermed var kampen snudd.

[ Strandberg utvist med to gule kort på ett minutt, Ronaldo ville på benken ]

Vinicius-dobbel

Sekunder etter scoringen valgte Carlo Ancelotti å gjøre et trippelbytte, noe han skulle få igjen for kvarteret senere. Casemiro spilte en glitrende stikker gjennom til Vinicius Junior, som løp fra Levante-forsvaret. Innbytteren tok seg inn i boks og la ballen lekkert i lengste hjørne til 2-2.

Men ledelsen varte bare i seks minutter. Et Levante-frispark ble slått inn i Real Madrid-boksen, og en elendig markering fra Madrid-laget gjorde at Rober Pier bare kunne takke for maten der han sto og ventet på fire meter. Hjemmelagets nummer fire bredsidet inn 3-2.

Trodde du da at kampens siste mål var scoret? Tro om igjen. Sekunder etter at Real Madrid brant to gigantiske muligheter, utlignet Vinicius til 3-3. Benzema slapp perfekt til brasilianeren, som brukte tuppen av foten da han scoret med en fantastisk chip, via stolpen og i mål. Det var en kunstscoring av unggutten og teknisk perfekt utført.

[ Lewandowski nær ny målrekord – Gnabry sørget for Bayern-seier etter Kölns opphenting ]

Rødt kort til keeper

Og dramaet fortsatte. Bare minuttet etter at Vinicius utlignet til 3-3, fikk Levante-keeper Aitor Fernandez rødt kort. Real Madrid kontret etter en corner, og keeperen kom ut på 40 meter. Vinicius prøvde å drible målvakten, som handset på ulovlig vis.

Dermed var det rett i garderoben på målvakten, som ikke brukte en kalori på å klage på kortet. Enkelte av lagkameratene prøvde seg mot dommeren, men forsto kjapt at de hadde lite å komme med i konfrontasjonen med dommeren.

Flere mål ble det ikke, selv om det ble lagt til seks minutter. Dermed står Real Madrid med fire poeng etter de to første kampene.

[ Klassescoring av Depay sørget for poengdeling mellom Barcelona og Athletic Bilbao ]