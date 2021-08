Tangen sikret poeng for Viking mot Vålerenga – Kjartansson tilbake med scoring

Kampen var Oslo-klubbens første hjemmekamp i serien siden 11. juli og før oppgjøret ble Vålerenga-legenden Einar Bruno Larsen hyllet. Bohemen, som er en av klubbens største profiler gjennom tidene, døde 27. juli.

To av profilene i dagens lag, Amor Layouni og Kjartansson, var tilbake i startoppstillingen mot Viking. Rolex-duoen har slitt med skader den siste tiden. Kjartansson startet sist for Vålerenga 30. mai og i første kamp tilbake fra start scoret han etter bare elleve minutter.

Viking ville ha straffespark like etter pause, men Tangen fikk istedenfor gult kort for filming. Siddisene styrte kampen både før og etter pause, men slet med å bryte gjennom Vålerengas bakre rekker.

Men målet skulle komme til slutt, og det var ingen andre enn nettopp Tangen. Et flott Viking-angrep endte med et skudd i nettet. Dermed endte det med poengdeling.

Vålerenga møter et skadeskutt Stabæk neste søndag, mens Viking får en storkamp mot Rosenborg i Stavanger samme dag.

Radarpar

Viking fikk den første sjansen på kunstgresset i Oslo da Kristoffer Løkberg fyrte av fra 16-meteren. VIF-keeper Kjetil Haug kastet seg tidsnok, fikk reddet skuddet og til slutt fikk Vålerenga kontroll på returen.

Kontroll hadde også radarparet Osame Sahraoui og Kjartansson fem minutter senere. Sahraoui spilte en nydelig bakromspasning til islendingen, som pirket ballen i mål mellom beina på keeper. Etter 26 minutter måtte Haug i aksjon igjen for VIF, da et innlegg på en dødball nesten snek seg inn i bortre hjørnet. Heldigvis for hjemmelaget var Kristoffer Klaessons erstatter parat og fistet til corner. Etter 37 minutter jublet hjemmefansen for det de trodde var kveldens andre mål, men dommer hadde blåst frispark til Viking. Dermed sto 1-0 seg helt inn til pause.

Tangen revansjerte seg

Til pause ble Layouni byttet ut mot Tobias Christensen. Svensk-tunisieren fikk gult kort i første omgang og var ikke langt unna ett gult til. Det var også grunnen til at han ble byttet ut bekreftet Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery i pausen. En som fikk gult kort tidlig i andre omgang, var Vikings Harald Tangen. Han skjønte ingenting av at dommeren ga ham gult kort istedenfor straffespark. Ti minutter senere skjøt bortelaget fire-fem ganger i blokka da de presset Vålerenga bakover i banen. Viking, som snudde hjemmekampen mot Vålerenga fra nederlag til seier, åpnet omgangen best. Viking sendte spillere opp i banen for å utligne, og det ga Vålerenga rom mot slutten av kampen. Oslo-laget forspilte noen gode muligheter, og det dro Viking nytte av. Etter utligningsmålet til Tangen fikk siddisene en ny sjanse på tampen, men det ble med én scoring og ett poeng til hvert av lagene.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Viking 1-1 (1-0)

Intility arena: 5184 tilskuere.

Mål: 1-0 Vidar Örn Kjartansson (11), 1-1 Harald Tangen (84).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Amor Layouni, Jonatan Tollås Nation, Vålerenga, Harald Tangen, Viking.

Vålerenga (4-3-3): Kjetil Haug – Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Leonard Zuta – Henrik Bjørdal, Fredrik Oldrup Jensen, Odin Thiago Holm (Seedy Jatta fra 62.) – Amor Layouni (Tobias Christensen fra 46.), Vidar Örn Kjartansson (Nicolaj Thomsen fra 63.), Osame Sahraoui.

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Sebastian Sebulonsen (Runar Hove fra 85.), Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl (Shayne Pattynama fra 74.) – Harald Tangen, Joe Bell, Kristoffer Løkberg (Samúel Fridjónsson fra 74.) – Kevin Kabran, Mai Traore (Yann-Erik de Lanlay fra 55.), Zlatko Tripic.