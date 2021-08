Orkanen Henri stanset Deilas lag i byderby

Mye nedbør gjorde det til slutt umulig å gjennomføre kampen.

Oppgjøret ble først utsatt i to timer, men deretter tok kamplederne beslutningen om at det ikke var forsvarlig å spille på baneunderlaget.

Noen ny dato for lokaloppgjøret i New York er foreløpig ikke besluttet. Viktor Hovlands avsluttende runde i PGA-turneringen i New Jersey har også blitt utsatt ett døgn som følge av orkanen Henri.

Kamp ble det derimot mellom Bjørn Maars Johnsens Montreal og Philadelphia Union med Jakob Glesnes på laget. Oppgjøret endte 1-1. Glesnes spilte hele kampen, mens Maars Johnsen ble byttet ut etter 77 minutter.

Ingen av de norske spillerne kom på scoringslisten.

Mål ble det heller ikke for Ola Kamara da DC United røk 1-2 for Atlanta United.

