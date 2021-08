Klassescoring av Depay sørget for poengdeling mellom Barcelona og Athletic Bilbao

Scoringen var hans første i Barcelona-trøye i ligasammenheng. Han har bøttet inn mål i treningskampene før sesongen med mål mot både Girona, Stuttgart og Juventus. I første seriekamp ble det en målgivende pasning i 4-2-seieren over Real Sociedad. Nederlenderen kom fra Lyon denne sommeren.

Lørdag ble det scoring etter 75 minutter da Depay fikk ballen ute til venstre. Han dro seg inn i boks og hamret ballen opp i nettaket. Da hadde allerede Inigo Martinez headet Athletic Bilbao i ledelsen etter 50 minutter.

På tampen ble det hett da Eric García fikk direkte rødt kort, selv om han etter 28 minutter fikk gult kort for trøyeholding.

Det endte 1-1. Barcelona leder La Liga med fire poeng etter to kamper, men verken Real Madrid, Sevilla eller Atlético Madrid, som vant første serierunde, spilte lørdag. Athletico Bilbao har to poeng etter to kamper.

Barcelona møter Getafe hjemme neste søndag.

