Mesterligahåpet ute for Rosenborg – Levante vant cupdrama

Levante endte på tredjeplass i La Liga forrige sesong, kun bak gigantene Barcelona og Real Madrid. Rosenborg hadde fordelen av å være midt i en sesong og spille lørdagens kamp i Trondheim, men det var ikke nok til seier og avansement mot sterk motstand.

Forspilte sjanser og svakt spill i bakre rekker må ta skylden for at drømmen om mesterliga er ute for denne gang for trønderne.

Levante gikk opp i en ledelse etter 13 minutter som sto seg helt til Lisa Marie Utland utlignet etter 76 minutter.

Tre minutter etter utligningen gikk Levante opp i føringen igjen da en feilpasning i bakre ledd endte opp hos Sandie Toletti foran mål. Hun scoret alene med keeper. RBK svarte deretter på ny med en flott heading fra Julie Blakstad tre minutter før full tid.

I ekstraomgangene scoret Giovana Queiroz to mål, og da hjalp det lite at Utland scoret igjen på tampen.

Dermed går det spanske laget videre i kvalifiseringen med et hinder igjen før gruppespillet i mesterligaen. Det eneste norske laget som kan ende opp der nå er Vålerenga, som slo PAOK tidligere lørdag.

Hentet seg inn

Levante åpnet friskest med et høyt press og fikk åpningsmålet sitt tidlig i kampen. Rosenborg ble spilt veldig lave og slet med å skape muligheter i begynnelsen, men begynte å skape store sjanser utover i kampen.

Lisa Marie Utland kom til to gode muligheter både før og etter pause, før hun endelig skulle få et velfortjent mål. For etter tre forspilte sjanser og et mål annullert for offside, endte et godt RBK-angrep i det 76. minutt med et lavt innlegg til Utland, som enkelt kunne score.

Men Rosenborg var ikke i himmelen lenge, for tre minutter senere scoret Levante igjen. Pasningen fra Kristine Leine inn mot midtstopper Ina Vårhus ble for upresis, og ballen endte opp hos Toletti som var sikker foran mål.

Tre minutter før full tid kom en ny utligning da Rosenborg nok en gang spilte seg fint fram og scoret etter innlegg. Denne gangen ble innlegget fra Synne Skinnes Hansen stanget inn av Julie Blakstad.

Superinnbytter

Dermed var det duket for ekstraomganger. Rosenborg fikk satt ordentlig trykk på Levante mot slutten av første ekstraomgang med flere farlige dødballer på rappen.

Men det var i stedet det spanske laget som skulle gå opp i ledelsen for tredje gang i kampen. Nok en gang kunne det settes spørsmålstegn ved forsvarsarbeidet til Rosenborg.

Et langt oppspill spratt forbi RBKs midtstoppere som ikke fikk kontroll på ballen. Det dro superinnbytter Queiroz nytte av. 18-åringen, som er på utlån fra Barcelona, dro ifra RBKs midtstoppere og tok seg enkelt forbi keeper. Da gjensto det bare å sette ballen i det åpne målet.

Stortalentet ga seg ikke med det, for i annen ekstraomgang gjorde hun jobben nesten umulig for Rosenborg i det 109. minutt. Brasilianeren dro seg inn på siden av 16-meteren og skrudde ballen lekkert i motsatt kryss.

Rosenborg tente håpet med fem minutter igjen av ekstraomgangene. Trønderne hadde forspilt nye muligheter etter 2-4-målet, men i det 115. minutt scoret Utland igjen.

Men det ble med bare en redusering og Rosenborgs håp om mesterliga er ute.

