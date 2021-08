Larsen-kule reddet viktig Mjøndalen-poeng mot trenerløse Stabæk

Hans harde og presise skudd et snaut kvarter før slutt gjorde at kampen på Nadderud lørdag endte 1-1. 20 år gamle Kornelius Normann Hansen scoret det første målet allerede før to minutter var spilt.

Med Eirik Kjønø på Uefas trenerkurs, kurset som gir pro-lisens, var det assistent Bård Wiggen som ledet hjemmelaget mot Mjøndalen i kampen som markerer at siste halvdel av eliteseriesesongen er i gang.

Uavgjortresultatet gjør at det er status quo for begge lag før resten av lagene skal i aksjon og spille sin kamp nummer 16. Mjøndalen blir værende på 14.-plass som gir kvalifisering med 13 poeng, mens Stabæk er under streken med like mange.

Skadeproblemene hoper seg samtidig opp for Stabæk. Lørdag måtte midtstopper Yaw Amankwah forlate gresset ti minutter ut i 2. omgang, mens stortalentet Antonio Nusa måtte ut tre minutter tidligere. Fra før er Sammy Skytte ute med skade, mens toppscorer Oliver Edvardsen startet kampen på benken på grunn av en kjenning.

Neste kamp for Mjøndalen blir hjemme mot Lillestrøm til helgen. Stabæk møter Vålerenga i neste runde.

[ Målløst da Lyn spilte uavgjort i tredje kamp på rad ]

Ropte på straffe

Lørdagens kamp var så vidt i gang da Normann Hansen gjorde det meste selv. 20-åringen tok med seg ballen i høy fart og vendte opp i 16-meteren. Der skapte han seg tid og rom til å avslutte, og ballen ble sendt presist langs bakken i det høyre hjørnet.

Resten av omgangen var relativ jevn uten de helt store mulighetene for noen av lagene. Mjøndalens Kent Håvard Eriksen var på vei gjennom, men fikk en kraftig dytt av Amankwah og gikk i bakken. Eriksen ropte på straffe, men dommer Tom Harald Hagen vinket spillet videre.

– Han (Amankwah) er ikke på ball i alle fall. Han kan fint dømme straffe der, sa Eriksen til Discovery i pausen.

[ Frigg hamrer inn mål. Selv når toppscoreren er i karantene ]

Dobbeltsjanse

Det endret seg noe etter hvilen hvor kampen åpnet seg mer opp, og Mjøndalen tok mer tak i spillet og fikk mer plass.

Innbytter Benjamin Stokke avsluttet hardt fra kort hold, men fikk skuddet blokkert. Deretter avsluttet Brustad, men Marcus Sandberg fikk avverget med hjelp av stolpen.

Mjøndalen fikk betalt da Larsens kanonkule snek seg inn ved den lengste stolpen til Sandberg et snaut kvarter før slutt.

Assistent Wiggen sendte innpå Fitim Azemi, Mathis Bolly og Oliver Edvardsen sju minutter før slutt i håp om å få tre poeng, men bunnlagene endte med ett poeng hver i kveldssolen i Bærum.

[ Majgaard Jensen skryter av VIF-jentenes mentale styrke etter mesterligaavansement: – Stolt ]

Eliteserien menn lørdag, 16. runde:

Stabæk – Mjøndalen 1-1 (1-0)

Nadderud, 2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Kornelius Normann Hansen (2), 1-1 Lars Olden Larsen (76).

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval.

Lagene:

Stabæk (4-3-3): Marcus Sandberg – Sturla Ottesen, Simen Wangberg, Yaw-Ihle Amankwah (Kasper Pedersen fra 56.), Nicolas Pignatel Jenssen – Kaloyan Kostadinov, Martin Høyland, Markus Solbakken (Oliver Edvardsen fra 83.) – Kornelius Normann Hansen (Mathis Bolly fra 83.), Pål Alexander Kirkevold (Fitim Azemi fra 83.), Antonio Nusa (Herman Geelmuyden fra 53.).

Mjøndalen (4-3-3): Sosha Makani – Syver Skaar Eriksen, Markus Nakkim, Sondre Solholm Johansen, Nikolas Walstad – Albin Sporrong (Stian Aasmundsen fra 80.), Ole Amund Sveen (Benjamin Stokke fra 46.), Isaac Twum – Fredrik Brustad (Lars Olden Larsen fra 67.), Kent Håvard Eriksen, Martin Rønning Ovenstad (Joackim Olsen Solberg fra 80.).