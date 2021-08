Jarstein må fortsatt vente på comebacket

Det melder Hertha via sin Twitter-konto. Dermed tyder alt på at han ikke er aktuell for det norske landslaget i september-kampene.

Keeperveteranen ble rammet av covid-19-sykdom på vårparten, og sykdomsforløpet tok ganske hardt på telemarkingen. Han var tilbake i lett trening i Tyskland i slutten av juli.

Landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjør sin tropp tirsdag. Det venter kamper mot Nederland (hjemme, 1. september), Latvia (borte, 4. september) og Gibraltar (hjemme, 7. september).

Alle inngår i VM-kvalifiseringen der Norge står med seks poeng etter tre kamper.

– Da Rune ble innlagt med covid-19-sykdom, hadde han dobbeltsidig lungebetennelse og blodpropp i en lunge. Det er alvorlige komplikasjoner etter denne sykdommen, sa landslagslege Ola Sand til NTB i starten av juli.

– Det ble så påvist at Rune hadde pådratt seg en hjertemuskelbetennelse. Jeg tror han blir helt frisk igjen, men han må ta tiden til hjelp. Jeg vil tro det dreier seg om noen måneder.

[ Jarstein omsider klarert for trening etter sykdomsmareritt ]