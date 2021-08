Melings Rennes med god kontroll på Rosenborg i kvalifiseringen til conferenceligaen

Rosenborg sto med åtte strake seirer i alle turneringer før torsdagens møte med Rennes. Men et heltent hjemmelag gjorde livet surt for trønderne, som nå har et svært vrient utgangspunkt før returen på Lerkendal om en uke.

Allerede etter kvarteret var det duket for fransk jubel. Nayef Aguerd stanget Rennes i ledelsen etter et ypperlig innlegg fra lagkamerat Benjamin Bourigeaud.

Hjemmelaget fastsatte resultatet til 2-0 ved Sehrou Guirassy seks minutter før ordinær tid. Den sene scoringen gjorde veien til gruppespill vesentlig lenger for Rosenborg.

Kampen ble et spesielt øyeblikk for Birger Meling. Venstrebacken har en fortid i Rosenborg og fikk som ventett sjansen fra start for Rennes.

Alle gode ting er tre

De franske storfavorittene gikk rett i strupen på Rosenborg. De vasket fram to store muligheter allerede før ti minutter var passert, men en god André Hansen sto i veien i RBK-buret.

Men på det tredje forsøket måtte den norske sisteskansen gi tapt. Rennes bet seg fast etter et hjørnespark, og ballen endte til slutt hos treffsikre Bourigeaud. Franskmannen svingte inn et innlegg, som fant veien til lagkamerat Aguerd. Marokkaneren stanget Rennes i føringen.

Rosenborg var hele veien ett nummer for små før hvilen, og trønderne var heldige som slapp med den ene scoringen.

Mer med

Belgias EM-overraskelse, 19 år gamle Jeremy Doku, var involvert i det meste offensivt for Rennes torsdag. Fotballtalentet fikk to gode muligheter til å doble ledelsen, men scoringen uteble.

Etter 62 minutter fikk Rosenborg sin første store sjanse. Gjestene bet seg fast etter en offensiv dødball, og etter mye klabb og babb fikk Even Hovland banket inn et lavt innlegg foran Rennes-målet. Dino Islamovic kom stormende og kastet seg fram, men svensken var én skostørrelse unna å sette inn utligningen.

Rosenborg var klart bedre andre omgang. Men i stedet for å sikre seg et godt utgangspunkt, ble det verre seks minutter før slutt. Bourigeaud noterte seg for sin andre assist da han la ballen perfekt på hodet til Guirassy.

