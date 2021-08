Mathis Bolly lånes ut til Stabæk

Bolly spilte sist for Molde mot Trabzonspor forrige uke da han kom inn i den andre ekstraomgangen. Nå er det klart at han blir å se i Stabæk-drakt ut sesongen. Han har slitt med spilletid denne sesongen og kun fått åtte korte innhopp i Eliteserien. Før minuttene mot Trabzonspor var han ikke engang i troppen til Molde på en drøy måned.

Bolly startet karrieren i Holmlia og debuterte for Lillestrøm i 2008. Han var hos de gulkledde fram til 2013, da han ble klar for tyske Fortuna Düsseldorf. Der var han fram til juli 2016, og fikk blant annet med seg sju Bundesliga-kamper for klubben.

Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann kjenner spilleren godt fra tiden i LSK.

– Mathis er en fin gutt som kommer til å gå godt inn i garderoben. Han er seriøs i treningsarbeidet og har en ekstrem X-faktor, sier Bjarmann til klubbens hjemmeside.

Bolly er kjent for sin hurtighet og brukte i sine glansdager 4,61 sekunder på 40 meter. Han spilte for Elfenbenskysten under fotball-VM i 2014.

– Jeg tror dette kan bli veldig bra for Mathis. Han trenger kamptrening og spilletid, så nå vi gleder oss til å følge med ham i Stabæk, sier Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum.

