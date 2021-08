Lukaku får nummer 9 i Chelsea – kan debutere i byderby søndag

Lukaku ble klar for Chelsea sist uke. Klubben skal ha betalt over 1,1 milliarder kroner for å hente tilbake spissen. Lukaku var i London-klubben fra 2011 til 2014. Da det ble null mål på 15 kamper og to utlån.

Spissen trente sammen med sitt nye lag onsdag, og det er en optimisme om at han kan få sin debut allerede søndag i byderbyet mot Arsenal borte. Han var ikke i troppen mot Crystal Palace i serieåpningen fordi han satt i karantene.

– Jeg har hatt en full pre-season. Akkurat nå vil jeg bare lære å kjenne mine lagkamerater bedre. Men jeg er klar, hvis treneren trenger meg, sa Lukaku etter treningen.

Da Lukaku var i Chelsea sist, var det Fernando Torres som hadde nummer 9. Belgieren hadde da nummer 18. Siden den gang har spillere som Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín og Radamel Falcao båret «spissnummeret». Tammy Abraham hadde nummeret sist sesong, men han er solgt til Roma.

– Ja, nummer 9 er min. Det er jeg glad for, sa Lukaku.

