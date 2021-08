Leicester-spiller forlenger til 2025

Barnes har spilt i Leicester nesten hele livet. Han ble en del av Leicester-akademiet da han var ni år og sa torsdag at det var en selvfølge at han skulle forlenge.

– Det var ikke noen tvil. Selvfølgelig vil jeg bli værende her.

Han har forlenget til juni 2025. Barnes scoret ni mål og hadde fire målgivende pasninger på 25 ligakamper sist sesong, før en kneskade gjorde at han ikke fikk fullført sesongen.

Han fikk sin landslagsdebut for England i 3-0-seieren over Wales i oktober 2020, da han kom inn kvarteret før full tid. 23-åringen har spilt 101 kamper for Leicester og scoret 21 mål.

