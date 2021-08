Johansen-assist i knallsterk QPR-seier - Berges Sheffield United feid av banen av WBA

Johansen var nemlig nest sist på den tredje og avgjørende scoringen til QPR. Chris Willock satte inn 3-2 og sørget med det for tre meget sterke QPR-poeng.

Før det hadde Middlesbrough tatt ledelsen 1-0 etter sju minutter, før gjestene fra London hadde utlignet etter et selvmål etter 48 minutter. To minutter senere fikk QPRs midtbanespiller Moses Odubajo sitt andre gule og ble med det sendt i dusjen.

Likevel var det QPR som scoret kampens neste mål da Lyndon Dykes scoret sitt andre mål for sesongen. Middlesbrough utlignet til 2-2 etter 72 minutter, før Willock og Johansen sørget for 3-2-seier.

På overtid noterte Johansen seg også for et gult kort i kampen som ikke var over før i det 100. minuttet.

Seieren gjør at QPR er nummer tre med sju poeng, bare bak West Bromwich og Fulham på dårligere målforskjell. Hele seks lag har sju poeng etter de tre første kampene.

Ørjan Nyland var på benken for sitt Bournemouth i sin første kamp for laget onsdag. De slo Birmingham 2-0 med Mark Travers i mål. Tidligere Liverpool- og Chelsea-spiller Dominic Solanke satte inn 1-0 etter 77 minutter, før Jaidon Anthony satte inn 2-0 tre minutter før full tid.

West Bromwich hadde full kontroll mot Sander Berges Sheffield United. Berge ble tatt av etter 72 minutter i det som endte med 4-0 til West Brom.

Philip Zinckernagel utlignet til 1-1 i Nottingham Forests oppgjør mot Blackburn, men det var gjestene som kunne juble til slutt. En sen scoring fra Darragh Lenihan ble tungen på vektskålen da Blackburn vant 2-1.

